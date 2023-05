Případ začal tento týden projednávat Okresní soud v Lounech. Řeší se osm stavebních zakázek v cenovém rozpětí 35 tisíc až 140 tisíc korun – například zednické a malířské práce a oprava schodiště na obecním úřadě, rekonstrukce nebytového prostoru v bytovce, zateplení bytových domů nebo nové oplocení vodojemu. „Obžalovaný si žádným způsobem nezjišťoval obvyklou cenu za zadávaná díla, čímž došlo k tomu, že všech minimálně osm zakázek bylo nadhodnoceno oproti ceně v místě a čase obvyklé,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Pavel Norek.

Účetní z Podbořan okradla dvě firmy o čtyři miliony. Od soudu odešla s podmínkou

„Sice postupoval v souladu se směrnicí obce, ale nedodržel obecné zásady zadávání veřejných zakázek, čili zásadu transparentnosti a přiměřenosti a zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace, neboť dostatečně neprověřil kvalifikační předpoklady vybraného dodavatele a jaká je cena obvyklá v danou dobu a místě,“ dodal. „Nezajímal jste se o to, zda cena není nadhodnocená, nezjišťoval jste si, za jaké ceny by obci provedla stavební práce jiná firma. Nepostupoval jste s péčí řádného hospodáře,“ řekl státní zástupce při soudním přelíčení obžalovanému.

Ladislav Gál, který vedl Podbořanský Rohozec od roku 2011 do začátku loňského roku, kdy jej odvolali místní zastupitelé, vinu odmítá. „Měli jsme schválené obecní zásady, jak mohu při zadávání menších stavebních zakázek postupovat, a podle nich jsem pak postupoval. Do výběrového řízení na opravu fasády kaple se přihlásily dvě firmy, mezi nimi i Ariplay. Obě nabídky byly za podobnou cenu, proto jsem vycházel z toho, že ceny této firmy jsou přiměřené, a na dalších drobných stavebních pracích jsem se domlouval přímo s ní. Jsme obec na kraji světa, dostat k nám řemeslníky kvůli malé zakázce je složité,“ hájil se bývalý starosta.

Majitel firmy zmizel

Jak u soudu několikrát zaznělo, není obžalován z toho, že by nějaké peníze zpronevěřil, ale z toho, že kdyby proběhla řádná výběrová řízení, mohla být cena prací nižší. A že nebyl dodržený postup při zadávání veřejných zakázek. „Byl jsem neuvolněný starosta, dělal jsem to při zaměstnání. Bylo by pro mě složité při každé menší zakázce takto postupovat, v malých obcích se to takhle běžně dělá,“ řekl.

„Chápu, že je to nevděčná práce, ale jsou to peníze obce, které máte svěřené. Takto ve veřejném prostoru postupovat nelze,“ okomentoval to předseda senátu Martin Kredba.

Vyšetřovatelům případu se nepodařilo získat stanovisko společnosti Ariplay, jež podle obchodního rejstříku sídlí v Domažlicích. Jejího majitele Vasyla Bokocha se policistům nepodařilo kontaktovat. „Zmizel. Bezvýsledně se sháněl po celé republice,“ zmínil státní zástupce Pavel Norek.

Vražda v Lounech: Vyšetřování po měsících skončilo, starosta ocenil strážníky

Soud jednání odložil na neurčito do vyhotovení posudku, který si Okresní soud v Lounech nechá vypracovat z oboru ocenění stavebních prací. Znalec projde všechny zakázky, kde podle obžaloby bývalý starosta chyboval, a řekne, zda jejich cena byla v pořádku nebo mohla být nižší.

Celkovou škodu, která měla Podbořanskému Rohozci vzniknout, vyčíslilo současné vedení obce na 581 tisíc korun. Z toho 321 tisíc korun je škoda kvůli údajným nadhodnoceným zakázkám. Zbylých 260 tisíc korun je škoda, která vznikla navýšením ceny u zakázek o částku za nářadí a materiál, byť ve smlouvách bylo uvedeno, že do ceny realizace díla jsou potřebný materiál a nářadí už započítány. „Ano, v tomto jsem chyboval. Byla to administrativní chyba, která vznikla při přípravě smlouvy na obecním úřadě,“ doplnil bývalý starosta.

Obžaloba viní bývalého starostu, že porušil povinnost spravovat cizí majetek a tím způsobil škodu nikoli malou. Za to mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta nebo zákaz činnosti.