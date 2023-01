Ústavní soud zamítl další stížnost lounské vagónky v konkurzu

Ústavní soud zamítl začátkem roku další podnět lounské vagónky Heavy machinery services (HMS). Tentokrát se ústavní stížnost týkala údajné podjatosti insolvenční správkyně. Je to další ze snah vlastníků společnosti zvrátit vývoj miliardového konkurzu, který směřuje k rozprodání majetku do jiných rukou. Insolvenční řízení se táhne od roku 2013 a zaměstnává českou justici řadu let. Jen Ústavní soud projednával stížnosti firmy celkem pětkrát. Všechny odmítl.

Areál lounské vagónky. Ilustrační foto | Foto: Deník / Zdeněk Plachý

Poslední stížnost se týkala rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích z června 2021, který konkurz řeší, následného odvolacího verdiktu Vrchního soudu v Praze a rozhodnutí o dovolání Nejvyššího soudu. Všechny tři instance odmítly námitky o podjatosti insolvenční správkyně Petry Hýskové a návrh HMS na zproštění její funkce. V ústavní stížnosti HMS mimo jiné uvedla, že vztah insolvenční správkyně a Františka Savova, údajného majitele společnosti, je nestandardní až nepřátelský. Vznesla námitku podjatosti, kterou mimo jiné opřela o novinářské reportáže, ve kterých František Savov a jeho spolupracovník Daniel Soural tvrdili, že po prvně jmenovaném požadovala v roce 2015 správkyně úplatek sedm milionů korun za to, že bude chránit jeho zájmy v rámci insolvence vagónky v Lounech. Obvinění Petra Hýsková odmítla, příslušné trestní oznámení policie odložila. Námitku z podjatosti nyní odmítl i Ústavní soud. Už dřív se svým verdiktem neztotožnil s námitkou na podjatost soudce českobudějovického krajského soudu. „V insolvenčních řízeních, zvláště tam, kde je 've hře' přerozdělení majetku značné hodnoty, se věřitelé, dlužník a další zainteresované osoby mohou za použití všech možných prostředků, a to nejen právních, snažit prosadit své ekonomické zájmy, počítaje v to i námitku podjatosti či podání trestního oznámení. Jejich uplatnění může být motivováno i snahou 'odstranit' insolvenčního správce nebo soudce, jehož postup, ač je v souladu se zákonem, koliduje s těmito zájmy,“ uvedl v rozhodnutí Ústavního soudu předseda senátu Jan Filip. Lounská vagónka do konkurzu jít nemusela, rozhodl Nejvyšší soud Úpadek lounské vagónky je jednou z největších insolvencí v Česku. Táhne se desátým rokem. Do řízení se přihlásily tři stovky věřitelů s pohledávkami přes tři miliardy, podle insolvenční správkyně dluh firmy přesáhl jednu miliardu korun. Na přelomu let 2019 a 2020 došlo v rámci konkurzu k prodeji rozsáhlého výrobního areálu v Lounech. Nejvíc peněz nabídla ostravská Traťová strojní společnost, zaplatila za něj 750 milionů korun. Z utržených peněz se uspokojují věřitelé. „Výtěžek zpeněžení výrobního areálu v Lounech insolvenční správce vyplatil zajištěným věřitelům Gomanold, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Česká správa sociálního zabezpečení a Specializovaný finanční úřad,“ uvedla ve své zprávě insolvenční správkyně Petra Hýsková. Společnost Gomanold, respektive společnost Popelante Development Limited, která místo ní vstoupila do řízení, jejíž pohledávka byla zajištěna nemovitostmi v lounském výrobním areálu, obdržela 244 milionů korun. Zmíněná zdravotní pojišťovna devět milionů, správa sociálního zabezpečení a finanční úřad po 18 milionech. K ukončení konkurzu zbývá vyřešit ještě několik incidenčních sporů týkajících se převážně jednotlivých pohledávek, na kterých závisí, v jaké míře budou nakonec věřitelé HMS uspokojeni.

