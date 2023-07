Mladá žena téměř celé jednání probrečela. „Je mi to strašně líto a je mi líto i mého druhého syna, který přišel o bratra. Způsobila jsem to já, je to pro mě ten nejhorší trest,“ řekla u soudu.

K tragické dopravní nehodě došlo 12. ledna před polednem. Řidička se při jízdě po souběžné komunikaci s dálnicí D7 od obce Třebíz k Panenskému Týnci otočila na zadní dětskou sedačku, ve které seděl její syn, ve snaze upravit mu upoutání bezpečnostními pásy. Při tom strhla řízení do protisměru, vjela na svodidla, která vozidlo přelétlo, odrazilo se od zdi tvořící základ dálnice, dopadlo na vozovku a pak do příkopu.

I když auto jelo na rovném úseku silnice "jen" sedmdesát, síla nárazu dítě z vozidla vymrštila. Utrpělo řadu těžkých se životem neslučitelných zranění a na místě zemřelo. Řidička se zranila lehce.

„Syn byl v sedačce neklidný, vyvlékal se z pásů, chtěla jsem mu je upravit. Vím, že byla chyba dělat to za jízdy, měla jsem zastavit,“ řekla. Otázkou je, jak zaznělo u soudu, zda na otočení k synovi, které bezprostředně předcházelo nehodě, měly drogy zásadní vliv. Ty prý brala kvůli krizi vztahu s tehdejším přítelem a otcem dětí, rozcházeli se. „Pomáhalo mi to se s těmi věcmi vyrovnat a nějakým způsobem fungovat,“ sdělila u soudu.

Přiznala, že drogy užívala ve větší míře. V onen tragický den si pervitin prý šňupla v noci, před jízdou na sobě podle svých slov nepozorovala žádné známky, které by jí bránily řídit.

Tříčlenný senát lounského soudu se o výši trestu radil neobvykle dlouhou dobu, zhruba hodinu. Ve hře byla i varianta, jak navrhoval státní zástupce, že by mladá žena šla do vězení. To, že dopravní nehodu způsobila, přiznala, naopak přitěžující okolností pro ni bylo, že jela pod vlivem drog – pervitinu. V její krvi byla krátce po nehodě zjištěna přítomnost metamfetaminu v koncentraci 1948 ng/ml a jeho metabolitu amfetaminu v koncentraci 91 ng/ml. To jsou, jak zaznělo při projednávání u soudu, vysoké hodnoty.

Obžaloba ženu vinila z přečinů usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky. Státní zástupce Tomáš Voldřich pro ni požadoval souhrnný trest dvouletého vězení. „V podstatě šlo o velice nešťastnou nehodu. Přitěžující okolností pro obžalovanou ale bylo, že jezdila pod vlivem návykových látek pravidelně, zavdávala příčinu k tomu, aby se něco podobného stalo,“ vyplynulo z jeho slov.

Obhájce Vladimír David ve své závěrečné řeči připomněl, že pro matku je nejtěžší trest, že přišla o dítě. „Pro ni je z tohoto pohledu nepodstatné, zda bude ve vězení rok nebo dva. Je ale otázkou, zda společenský zájem je, aby nastoupila výkon trestu. Její starší syn přišel o bratra, kdyby teď přišel ještě o matku tím, že půjde do vězení, byl by postižen podruhé. Přišel by tak o druhou blízkou osobu, matka by byla navíc eliminována z jeho výchovy,“ řekl. Připomněl také, že obžalovaná má dosud v kartě řidiče jen jeden záznam staršího data. Požadoval vynesení podmíněného trestu.

A takové nakonec bylo i rozhodnutí senátu. „Hranice mezi nepodmíněným a podmíněným trestem byla v tomto případě velmi tenká. Soud se částečně ztotožnil jak s argumenty obžaloby, tak obhajoby. Byť jednání je zavrženíhodné, stát se nemělo, soud vzal v potaz dosavadní bezúhonnost obžalované. Smrt dítěte je pro ni největší trest. Pokud by šla matka do vězení, byl by to trest i pro bratra zesnulého, což by mělo vliv na jeho psychický vývoj,“ řekl ve zdůvodnění rozsudku předseda senátu Martin Kredba.

Obžalované ženě u soudu pomohlo, že navštěvuje poradnu v Žatci a snaží se vyrovnat se závislostí na užívání návykových látek. Jak zaznělo u soudu, drogy už nebere. Pravidelně ji s negativními výsledky testují ve zmíněné poradně.

Otec zemřelého dítěte požadoval jako nemajetkovou újmu pro sebe a druhého syna po obžalované dva miliony korun pro každého. Středeční rozsudek soudu každému přiznal téměř osm set tisíc korun, se zbytkem částky je odkázal na "civilní" soud. V místě, kde dítě zemřelo, vyrostl malý pomníček.