Podle obžaloby docházelo ze strany Pavla K. k fyzickému napadání jeho družky prakticky obden, přičemž ženě opakovaně tekla krev z nosu, měla různé podlitiny a škrábance na těle. Lékařské ošetření ale nikdy nevyhledala. Útoky vyvrcholily loni 24. května ráno. Nejprve udeřil dceru do zad za to, že u nich v bytě vysypala gumičky. Když se jí jeho družka zastala, odnesla to dvěma fackami do obličeje.

„Pak ji stáhl za vlasy na zem a odtáhl za ně do vedlejší místnosti, kde na ni křičel, aby neřvala, aby držela hubu, že má podmínku a nepůjde za ni sedět. Ona se bránila, kopla jej a on ji pustil, načež oblékla děti a šla s nimi ven,“ uvedla státní zástupkyně Vlasta Šťastná Plicková.

Přivolala policii

Tím ale incident neskončil. „Asi po dvou hodinách se žena vrátila do bytu bez jednoho z dětí, což obžalovaného rozčílilo, došlo na další dvě facky, až jí začala téct krev z nosu. Když chtěla odejít z bytu, chytil ji zezadu za triko, ona se vysmekla, z bytu vyběhla a před domem si z půjčeného telefonu přivolala přes linku 158 hlídku policie,“ stojí v obžalobě.

Když to Pavel K. slyšel z okna bytu, zakřičel na ni, že chcípne, že ji dokope, protože na něj zavolala policajty, seběhl před dům a začal ji honit. „Žena uklouzla, upadla na zem, on k ní přiběhl a začal ji mlátit rukama a poté kopat do celého těla,“ popsala státní zástupkyně. Po okřiknutí sousedy obžalovaný svého jednání zanechal. Družce způsobil podlitinu na lícní kosti, modřinu na ruce a noze.

Policisté v pondělí 9. ledna k soudu předvedli sousedy, kteří bydlí pod Pavlem K. a jeho družkou. Ti se spíš muže zastávali, vypověděli, že žádné hádky neslyšeli a fyzického týrání až na pár facek z onoho květnového dne si nevšimli.

„Ona ho provokovala, byla na něj sprostá, nevařila, neuklízela, jen kafe a cigárko a kamarádky. Tak ji jednu pleskl. Přítel mi taky občas jednu dá, když zlobím,“ řekla nájemnice bytovky. Její druh mluvil ve stejném duchu. „Může si za to sama, provokovala ho. On je hodný kluk,“ sdělil.

Další nájemníci z domu předvolání k soudu ignorovali, policisté se je pokusí předvést na únorové jednání. Pavel K. si chtěl tento měsíc podat podle svých slov žádost o podmínečné propuštění z výkonu trestu. Kvůli hrozbě dalšího stíhání zřejmě nebude úspěšný a na verdikt, zda svou družku týral, nebo ne, si tak počká za mřížemi.