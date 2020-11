Policisté z obvodního oddělení v Žatci tehdejší senátorku zastavili 9. dubna kolem jedné hodiny v noci v Nákladní ulici. Na základě jejího stylu jízdy – z kruhového objezdu na plzeňské silnici vyjela před nimi částečně do protisměru – se za ní se služebním autem otočili a zastavili ji. Vybídli ji ke krevní zkoušce na interně v žatecké nemocnici, se kterou Zdeňka Hamousová bez ohledu na svou tehdejší senátorskou imunitu souhlasila. Následný rozbor krve dvěma metodami v laboratoři v Mostě ukázal hodnoty 1,58 a 1,60 promile alkoholu v krvi.

S těmito závěry obhajoba nesouhlasí. „Důkazy, které mají prokázat hladinu alkoholu v krvi u paní Hamousové, jsou velmi pochybné,“ řekl u soudu obhájce Martin Kolář. Napadl samotné testování krve i její uložení po odběru.

Laboratoř v Mostě stanovila výsledky rozborů krve na alkohol dvěma metodami – imunochemickou a plynovou chromatografií. Podle obhajoby je první pro tento účel nevhodná, u druhé se měly provést dva namísto jednoho testu. „Navíc má být biologický materiál po odběru uložen při teplotách od nula do čtyř stupňů Celsia, což minimálně patnáct minut nebylo,“ uvedl obhájce. Poukazoval na to, že policisté převáželi ze žatecké nemocnice krev v papírové obálce, teprve na služebně ji umístili do lednice. Odtud následně putovala do zmíněné laboratoře v Mostě. Obhájce proto navrhl přizvat k soudu osobu, která testy v mostecké laboratoři prováděla. Předseda senátu Jan Jouza návrhu vyhověl a líčení odložil na neurčito.

Sama Hamousová požití alkoholu nepřiznala, na přímý dotaz státní zástupkyně Radky Pavlišové uvedla, že si nevzpomíná, že by nějaký před jízdou pila.

V tomto ohledu u soudu vypovídal velitel hlídky ze žateckého obvodního oddělení, která Hamousovou onu dubnovou noc ve Škodě Octavii stavěla. „I když jsme měli roušky, z paní Hamousové jsem cítil alkohol. Její reakce na podněty byly pomalejší. S autem jela takzvaně zeširoka, ve svém jízdním pruhu jela klikatě,“ popsal. Podle něj policisté tehdy nepoužívali dechové alkohol testery, neboť vrcholila první vlna pandemie koronaviru a nebyly vyřešeny jejich dezinfekce.

Situaci ukázal záznam z kamery

U soudu se pouštěly záběry z oné kontroly, jak je nasnímaly kamery na policejním autě a uniformě policisty. Na záznamech policisté několikrát vyslovili podezření, že je Zdeňka Hamousová pod vlivem alkoholu. „Nepila jste před jízdou? Cítím z vás alkohol. Vždyť se tady úplně motáte. Máte nejisté pohyby,“ zaznělo z jejich úst. „Nepila jsem, opravdu,“ hájila se před policisty Hamousová. Policisté jí po odběru krve na žatecké interně zakázali další jízdu, propustili ji a vrátili doklady včetně řidičského průkazu. Řídit tak může dál.

Proč Hamousová v noci onen předvelikonoční čtvrtek řídila? Podle svých slov jela do žatecké nemocnice odvézt 35 respirátorů s nejvyšší účinností ve třídě FFP 3. „Všichni jsme tehdy prožívali náročné období s mnohými krizovými opatřeními. Volal mi ředitel žatecké nemocnice, že jsou mezi personálem léčebny dlouhodobě nemocných pozitivní nálezy na koronavirus, že potřebuje respirátory. Ty jsme tehdy sháněli různými neoficiálními cestami. Jela jsem s nimi do nemocnice sama, bylo to nejrychlejší a pro mě nejspolehlivější řešení,“ vysvětlovala u soudu Hamousová. To, kam a proč jede, policejní hlídce nesdělila.

U soudu vypovídal také ředitel žatecké nemocnice Jindřich Zetek, který potvrdil, že se na jaře oficiální zásobování respirátory s nejvyšší účinností ve třídě FFP 3 zhroutilo. „Oficiálně nebyly. Sháněli jsme je, kde se dalo,“ sdělil.

Zdeňka Hamousová se přitom za svou jízdu v minulých měsících několikrát omluvila, o tom, že by nebyla pod vlivem alkoholu, nemluvila. „Velmi se za to, co jsem udělala, stydím. Mrzí mě to, bylo to zkratkovité a nesprávné chování. Všem se veřejně omlouvám,“ řekla například v květnu svým kolegům v Senátu, když ji vydali k trestnímu stíhání.