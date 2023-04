Rozsudek je pravomocný, obhajoba i obžaloba se přímo v soudní síni vzdaly práva na odvolání.

Podle obžaloby nejméně od poloviny března do konce dubna loňského roku J. R. opakovaně slovně a fyzicky ženu napadal, zakazoval jí kontakt s dalšími osobami, neustále ji kontroloval, když šla z bytu, musela s ním vést videohovor, aby věděl, kde se nachází, nesměla ze zaměstnání jezdit se spolupracovníky, sebral jí klíče od bytu, kde spolu bydleli. Přesně před rokem, 12. dubna 2022, ji násilím donutil, aby mu pomocí PIN kódu odemkla svůj mobil a on se tak mohl podívat, s kým si dopisovala.

Jeho surové chování k přítelkyni vyvrcholilo ve zmíněný státní svátek. V noci ji fyzicky napadl, rozbil jí telefon a ráno, když se probudili, ji znásilnil. „Když chtěla vstát z postele a odejít z bytu, tak jí vyhrožoval, že jí vybije přední zuby a když i přesto chtěla vstát, obviněný si na ni sedl obkročmo a chytil ji za krk. Žena jej odstrčila nohama, spadl z postele a udeřil se do hlavy. Chtěla utéct, avšak obviněný ji chytil a hodil na postel, kam spadla na břicho, obkročmo si na ni sedl, chytil jí ruce za zády a stáhl jí kraťasy, které měla na sobě jako pyžamo, pod zadek,“ stojí v obžalobě.

„Obviněný takto vnikl penisem do její vagíny a vykonával na ní soulož, přičemž poškozená se bránila tak, že křičela a cloumala sebou. Asi po pěti minutách cítila, že obviněný ejakuloval do pochvy a svého jednání zanechal, lehl si vedle poškozené s tím, že mu posrala život, takže on ho posere jí a udělá jí dítě,“ uvedl státní zástupce Jaroslav Novák.

Okresní soud v Lounech v této věci nepravomocně rozhodl loni v září, po odvolání případ řešil Krajský soud v Ústí nad Labem. Ten rozsudek v první části obžaloby potvrdil, muže poslal do vězení, kde nyní pobývá, na 30 měsíců. Zbylé dvě části obžaloby, která se týkala také zločinu znásilnění, ale vrátil do Loun k opětovnému projednání. Okresní soud na pokyn nechal vypracovat znalecký posudek o výpovědi poškozené. Podle závěrů je věrohodná.

Další dokazování u lounského soudu ale už neprobíhalo, neboť obžalovaný se k činu doznal prohlášením své viny. Zmíněných 42 měsíců vězení je společný úhrnný trest za všechny tři body obžaloby. „Soud přihlédl k prohlášení viny, byť pozdnímu, jako k polehčující okolnosti,“ uvedl předseda senátu lounského soudu Martin Kredba. Muž si trest odpyká ve věznici s ostrahou.