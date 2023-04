Obžaloba se opírá o výpověď svědkyně, sestry přítelkyně obžalovaného, která v inkriminované místnosti rodinného domu byla také a údajně jí sexuální aktivitu obžalovaný sám potvrdil.

„Obžalovaný vykonal oboustranně dobrovolný nechráněný pohlavní styk s poškozenou, a to tím, že si od nezletilé nechal rukou dráždit penis, takzvaně 'vyhonit', přičemž k vyvrcholení nedošlo. Tohoto jednání se na poškozené dopustil i přesto, že si byl vědom, že tato je mladší patnácti let,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Tomáš Voldřich.

Popsaným činem měl obžalovaný pohlavně zneužít dítě mladší patnácti let a tím se dopustit zločinu pohlavního zneužití. Za to mu hrozí odnětí svobody na jeden rok až osm let.

Výmysly, tvrdí muž

Obžalovaný svou vinu popřel. „Vše si vymyslela, k ničemu takovému mezi námi nedošlo,“ uvedl. U soudu řekl, že širší rodina onen srpnový večer popíjela, po půlnoci si šli čtyři členové lehnout do jedné z místností domu. Kromě obžalovaného to byli bratr a sestra jeho přítelkyně a její sestřenice.

„Odešla na záchod, pak si lehla vedle mě ve spodním prádle, asi po mně toužila. Ležel jsem k ní otočen zády, byl jsem v polospánku, ale vnímal jsem to. Hned jsem ji začal od sebe odstrkávat, říkal jsem jí, aby toho nechala. Ostatní se vzbudili, řešili jsme to,“ řekl obžalovaný.

„Druhý den ráno řekla doma, že jsem ji znásilnil. Její otec se pochopitelně rozzuřil, naháněl mě po vesnici, najížděl do mě autem. Utekl jsem přes pole pryč. Chtěl jsem si s ním promluvit, ale nedostal jsem šanci to vysvětlit,“ dodal obžalovaný.

Poškozená dívka, které v té době bylo čerstvě 14 let, na policii vypověděla, že ji obžalovaný v místnosti, kde leželi, začal sahat na zadek. „Zašeptal mi do ucha, že počkáme, až ostatní usnou. Pak řekl, ať se svléknu, začal mě osahávat po celém těle. Šeptal mně do uší, že mě chtěl už dlouho, líbal mě. Potom jsem ho kouřila, pak mi ho tam strčil. Penis do vagíny. Nevyvrcholil,“ uvedla do protokolu. „Ráno jsem to řekla rodičům, kteří zavolali policii,“ dodala.

Lékař ve své zprávě pro policii vaginální pohlavní styk po vyšetření dívky vyloučil. Obžaloba ale na její výpovědi nestojí, podstatnější pro ni je, co uvedla druhá dívka, která v oné místnosti byla. „Když vedle sebe leželi, tak jsem viděla, jak na něj sahá, on jí dával ruku pryč, říkal jí, co děláš, neblbni, já mám děti, já to nechci. Měla na sobě kalhotky a podprsenku. Pak jsem si šla ven zapálit cigaretu. Když přišli, tak jsem se ho ptala, jestli něco bylo, on řekl, že si ho nechal vyhonit, ale že nic víc nebylo. Ona k tomu řekla, že to prostě udělat chtěla,“ uvedla ve své výpovědi.

Podle obžalovaného není ani tato verze pravdivá. „Pěkně se děti domluvily,“ okomentoval to u soudu. S justicí má zkušenosti, v rejstříku trestů má čtyři záznamy. Mimo jiné za loupež nebo krádež. „Dělal jsem, co se nemá. Své jsem si odpykal. Od té doby, co mě pustili, se chovám slušně, mám rodinu, chodím do práce. To, z čeho jsem obžalovaný, jsem neudělal, stydím se, že tady musím být,“ řekl u soudu.

Předseda senátu Martin Kredba hlavní líčení v této věci odročil za účelem výslechů svědků. K soudu by se měla dostavit matka poškozené, její strýc a hlavně sestřenice, na jejíž slovech obžaloba stojí.