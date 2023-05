Okresní soud v Lounech začal případ projednávat letos v dubnu. „Obžalovaný vykonal oboustranně dobrovolný nechráněný pohlavní styk s poškozenou, a to tím, že si od nezletilé nechal rukou dráždit penis, takzvaně ‚vyhonit‘, přičemž k vyvrcholení nedošlo. Tohoto jednání se na poškozené dopustil i přesto, že si byl vědom, že tato je mladší patnácti let,“ přednesl tehdy obžalobu státní zástupce Tomáš Voldřich.

Popsaným činem měl tehdy 26letý muž pohlavně zneužít dítě mladší patnácti let, a tím se dopustit zločinu pohlavního zneužití. Za to mu hrozil trest odnětí svobody na jeden rok až osm let. Státní zástupce Ondřej Koutný při projednávání případu v tomto týdnu ve své závěrečné řeči požadoval pro obžalovaného podmíněný trest v délce tří let. „Z výpovědí vyplynulo, že hlavním iniciátorem byla poškozená, na druhou stranu obžalovaný byl dospělý a měl situaci řešit jinak,“ řekl.

Obhájce Jan Slunéčko odmítl, že by došlo ke skutku, který byl popsán v obžalobě. „Poškozená řekla, že byla znásilněna. To byl důvod, proč ráno volali její rodiče policii. V přípravném řízení ale vypověděla, že k pohlavnímu styku nedošlo, což bylo prokázáno lékařem. Je zřejmé, že rodičům neřekla pravdu. Co uvedla jim a na policii, je v diametrálním rozporu,“ řekl ve své závěrečné řeči. „Nelze ani dospět k závěru, že došlo k pohlavnímu zneužití, jak tvrdí obžaloba. Důkazy v tomto nejsou nesporné,“ dodal.

Pro svého klienta požadoval zproštění viny, v čemž mu dal svým verdiktem soudní senát za pravdu. „Soud nedospěl k tomu, že by bylo spolehlivě prokázáno, že se skutek, pro který byl obžalovaný stíhán, stal,“ shrnul předseda senátu Martin Kredba.

Ve svém zdůvodnění rozsudku upozornil na fakt, že výpovědi dcery na policii a matky u soudu spolu nekorespondovaly, rozpory byly také ve slovech jediné svědkyně události, sestřenice poškozené. Původně tvrdila, že jí obžalovaný to, že si nechal penis „vyhonit“, sám řekl. U soudu toto tvrzení ale změnila s tím, že jí měl říct, že k ničemu nedošlo.