Obžaloba jim kladla za vinu, že svým rozhodnutím způsobili městu škodu ve výši půl milionu korun. To ale revizní posudek, který si nechal zpracovat soud, vyvrátil.

„Nebylo prokázáno, že by došlo k trestnému činu,“ zaznělo v rozhodnutí soudkyně Kateřiny Vltavské. Rozsudek je nepravomocný, obžalovaní si nechali lhůtu pro případné odvolání. Po státu chtějí vymáhat škodu a rádi by slyšeli osvobozující verdikt podle jiného odstavce paragrafu trestního řádu.

Po vyslechnutí revizního posudku se rozhodla pro stáhnutí obžaloby sama státní zástupkyně. „V průběhu hlavního líčení došlo k zásadní změně důkazní situace. Při prodeji domu nedošlo k trestnému činu,“ řekla lounská státní zástupkyně Radka Pavlišová.

Město Postoloprty nemohlo chátrající dům roky prodat, nakonec jej koupila zájemkyně za jeden milion korun. Při jeho prodeji se zastupitelé opírali o dva odhady ceny domu, které si nechaly vypracovat banky.

Podle posudku, který si nechala vypracovat policie, byla však cena vyšší. Navíc podle obžaloby město při prodeji domu nezohlednilo peníze, které investovalo do jeho oprav.

Klíčový v celé kauze, která se táhla tři roky, byl zmíněný revizní znalecký posudek. Ten stanovil cenu domu v době jeho prodeje na 950 tisíc korun, a tím pádem vyvrátil, že by město při jeho prodeji utržilo nějakou škodu. „Posudek, který si nechala vypracovat policie, byl vypracován na základě nesprávné metody a došel k nesprávné ceně,“ řekl u soudu znalec Karel Mošna. Vysvětlil, že posudek vycházel podle metodiky pro výpočet daně z nabytých věcí, která je pro tento případ nevhodná.

Sporné ocenění nemovitosti

Sám stanovil cenu na základě tržního ocenění nemovitosti. „U nemovitostí tohoto typu je takové ocenění nezbytné. Zohledňuje minulost, přítomnost i budoucnost objektu,“ dodal.

Podle státní zástupkyně nemohou orgány činné v trestním řízení ovlivnit správnost posudku. „Tedy zda znalec použije nebo nepoužije nevhodnou metodu,“ uvedla ve své závěrečné řeči Radka Pavlišová.

„Bylo jasné od počátku, že jsme nic nespáchali. Máme posudky, které to dokazují, postavilo se za nás i ministerstvo vnitra. Upozorňovali jsme na to, že obžaloba je postavená na chybných závěrech, naše námitky ale nebyly vyslyšené. Cítím pocit bezmoci, že se to celé táhlo tři roky,“ řekl po vynesení rozsudku postoloprtský starosta Zdeněk Pištora. „Budu chtít, aby všichni, kdo se na tomto šikanózním procesu podíleli, za to nesli odpovědnost. Budeme se soudit za odškodnění pro město Postoloprty a pro každého z deseti obžalovaných zastupitelů,“ dodal. Vymáhat chce například náklady, které město dalo za advokáty.

Podle jeho slov se kauza dotkla lidí, kteří jsou většinou zastupitelé i v tomto volebním období, i v jejich osobním životě. „Jeden nemohl navštěvovat dceru v zahraničí, protože by nedostal vízum, druhý se zase nemohl účastnit výběrových řízení,“ zmínil starosta.

Mezi obžalovanými je i současný poslanec za ANO Pavel Růžička. Jeho trestní stíhání bylo po zvolení do Poslanecké sněmovny zastaveno. „Předpokládám, že teď státní zástupkyně stáhne obžalobu i proti mně. Nyní je bezpředmětná,“ řekl po vynesení rozsudku.

Soud rozhodl na základě paragrafu 226 odstavce „b“, podle kterého není označený skutek trestným činem. Starosta Zdeněk Pištora požaduje, aby byli zproštěni obžaloby podle odstavce „a“, kde se hovoří o tom, že nebylo prokázáno, že se skutek stal. „Nevylučuji, že se proti rozsudku kvůli tomu odvoláme. Chceme se soudit o odškodné, poradíme se s obhájcem, zda by toto mohlo mít nějaký vliv,“ vysvětlil.