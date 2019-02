Chomutov /OD SOUSEDŮ/ - Z doktora se stával násilník, když se opil. Důchodkyně měla modrofialové podlitiny po celém těle, jednou jí syn zlomil i žebra.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Dvouroční podmínku vyfasoval ve středu 3. listopadu od soudu 47letý praktický lékař Radek M. z Chomutova pracující v současné době jako lázeňský doktor na Liberecku, kterého obžaloba vinila z týrání vlastní matky.

Dnes 72letou ženu měl obžalovaný krutě bít, po těle i v obličeji měla velké tmavomodré podlitiny. V jednom případě jí zlomil i několik žeber. Jako smyslů zbavený se choval vždy, když se opil.

Rozsudek zatím není pravomocný. Obžalovaný si totiž verdikt vyslechnout k soudu nepřišel. Poslal za sebe jen svého obhájce a ten musí výsledek jednání klientovi teprve sdělit.

Modřiny i zlomená žebra

K týrání důchodkyně docházelo v letech 2004 až 2007 v jejím vlastním bytě v Jiráskově ulici. O domácím násilí věděl téměř celý dům, protože v bytě byl takový kravál, že ho nešlo přeslechnout. Sousedé několikrát volali i policii. Bitá žena měla ze svého syna občas tak velký strach, že vybíhala na balkon či chodbu a prosila sousedy o pomoc. „Všichni v domě věděli, že syn svou matku bije. Hádky začínaly většinou kvůli alkoholu. Nejprve bylo slyšet, jak Radek strašně křičí, pak v bytě asi začaly lítat věci. Jednou ji snad dokonce tahal za vlasy,“ popsala roztržky v soudní síni jedna ze sousedek.

Obdobně líčili domácí násilí i další svědci. Shodli se, že důchodkyně často chodila s modřinami. „Nebyly to normální modřiny. Byly to velké černomodré fleky. Jednou měla úplně nateklé oko,“ popisovala odstrašující vzhled pohmožděnin další svědkyně. Letité týrání důchodkyně vyvrcholilo 7. září 2007. Tehdy měl lékař svoji matku uhodit do břicha tak razantně, že jí přitom zlomil několik žeber.

Rodina mlčela

Přestože trýzněná matka svého syna léta omlouvala, nakonec na něj sama podala trestní oznámení. Záhy toho ale litovala. Před soudem pak odmítla vypovídat. O poměrech v rodině mlčeli i všichni její členové, kteří u soudu též využili svého práva a svědectví nepodali.

Sám obžalovaný lékař, který dnes pracuje v lázních, se k bití své matky doznal. Uvedl, že ke konfliktům docházelo, jen když byl pod vlivem alkoholu. Násilím reagoval na matčiny urážky.

Z výpovědí svědků vyplynulo, že lékař měl velký problém s alkoholem. Sousedi ho často viděli tak opilého, že nemohl ani stát na nohou. „Já jsem ho málem jednou přejela autem, protože ležel uprostřed parkovacího místa,“ řekla jedna svědkyně. Obžalovaný nakonec nastoupil dobrovolně protialkoholní léčení.

Rozsudek

Za týrání matky hrozilo lékaři až několikaleté vězení. Soud ho nakonec potrestal jen podmínkou. Odsoudil ho konkrétně k trestu odnětí svobody na dva roky s podmínečným odkladem na 2,5 roku. Přihlédl mimo jiné k tomu, že obžalovaný není zlým člověkem a agresi v něm probouzel „jen“ alkohol. Jeho současný zaměstnavatel se o něm vyjadřuje jako o profesionálním lékaři.