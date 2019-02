Louny - /FOTOGALERIE/ „Myslím si, že nejsem vinen,“ řekl obžalovaný ze zavinění smrti osmi lidí u Panenského Týnce.

Omlouvám se všem pozůstalým, ale myslím si, že nejsem vinen. Do této věty lze shrnout výpověď 41letého Petra Hinterholzingera z Chomutova, který v pondělí 12. ledna stanul před Okresním soudem v Lounech.

Obžaloba viní muže z toho, že v únoru loňského roku svým riskantním předjížděním zavinil tragickou dopravní nehodu u Panenského Týnce, při které zemřelo osm dělníků postoloprtské firmy Ziki.

„Chtěl bych vyjádřit hlubokou lítost nad tím, co se stalo. Je to ohromná tragédie. Vím však, že moje slova už nic zpátky nevezmou,“ řekl na začátku své výpovědi obžalovaný Hinterholzinger. Dále krátce popsal okolnosti tragické nehody. Podle něj k osudnému střetu jeho auta s dodávkou, která se od vozu odrazila a vletěla pod kola kamionu, došlo v jeho jízdním pruhu. Nikoliv částečně v protisměru, jak tvrdí obžaloba. „Jsem přesvědčen, že když se vozidla střetla, tak jsem již byl ve svém jízdním pruhu,“ uvedl Hinterholzinger.

Na otázku státního zástupce, zda se za nehodu cítí být vinen, se obžalovaný nejprve zdráhal odpovědět. Posléze však připustil, že vinu necítí. „Myslím si, že nejsem vinen,“ řekl.

Před soudem dále vypovídal majitele firmy Ziki, řidič kamionu, pod kterým dodávka s osmi lidmi skončila, a jeho kolega, který jel v době tragického střetu před ním.

Šéf postoloprtské firmy se vyjadřoval především otázkám týkajících se stavu dodávky a způsobilosti řidiče, který v osudný večer seděl za volantem. Podle něj byl automobil v naprostém pořádku, měl platnou „technickou“ a nové zimní gumy. „Řidič u firmy sice pracoval pouze několik dní, ale předtím jsem ho dlouhodobě znal. Nikdy jsem s ním neměl problém, byl řádně proškolen,“ řekl svědek.

Majitel firmy Ziki dále odpovídal na dotazy týkající se vybavení vnitřku dodávky a převážených věcí. Uvedl, že automobil byl vybaven bezpečnostními pasy, podle zjištění vyšetřovatele však s nimi dělníci připoutáni nebyli. Uvnitř vozidla bylo převáženo též nářadí, kabely, bruska a olejové topné těleso, kterým si chtěli muži přitápět o přestávkách na stavbě. V momentě osudného střetu tak zřejmě všechny tyto věci popadaly. Zda měly vliv na zranění cestujících, zůstává otázkou.

Riskantně předjížděl?

Před soudem dále vypovídali řidiči kamionů, kteří popisovali osudný střet. Ani jeden z nich však nehodu přesně vylíčit nedokázal. „Najížděl jsem do pomalejšího pruhu, pak proti mně vylétlo auto. Já se zapřel do volantu a šlápl na brzdu. Víc už jsem udělat nemohl,“ uvedl řidič, pod jehož kamionem dodávka s osmi muži skončila. Jeho kolega, který jel před ním, řekl, že ve zpětné zrcátku zahlédl, jak nějaká auta riskantně předjíždějí. „Pak jsem uslyšel ránu a viděl, jak se z fabie (v ní seděl obžalovaný - pozn. redakce) kouří. Myslel jsem, že mi praskla guma. Zastavil jsem a šel se podívat, co se stalo. V tu chvíli mi vysílačkou volal kolega, že došlo k nehodě,“ popsal před soudem osudné vteřiny druhý řidič.

Soud v pondělí rozsudek nevynesl. Kvůli výslechu znalců z oboru dopravy a soudního lékařství bylo hlavní líčení odročeno na 2. března. Pokud bude obžalovaný uznán vinným, hrozí mu za ublížení na zdraví s následkem smrti až 10 let vězení.