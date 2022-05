Většinou to odnesly jen „plechy“, jeden střet byl ale vážnější. Senior z menší vesnice u Loun nedal cestou za nákupy při odbočování na parkoviště přednost protijedoucímu cyklistovi a srazil ho. Ten utrpěl vážné zranění. Senior si v úterý 31. května u Okresního soudu v Lounech vyslechl trest.

Obžaloba mu kladla za vinu, že loni v červenci na sjezdu ke Kauflandu jako řidič osobního auta Opel Corsa nedal při odbočování vlevo přednost 36letému cyklistovi, který jel v protisměru z kopce dolů. Při střetu utrpěl těžké zranění, a to úplné vymknutí kloubu mezi lopatkou a klíční kostí s dobou léčení dva měsíce.

„Nedal jsem přednost, myslel jsem, že to stihnu,“ řekl k nehodě 79letý senior. U soudu využil institutu prohlášení viny, dokazování neprobíhalo, řešila se jen výše trestu. Předseda senátu Jan Jouza se ztotožnil s názorem obžaloby, a kromě finančního postihu vyměřil za přečin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti trest spočívající v zákazu řízení na dva roky. Proti tomu byla obhajoba, která poukazovala, že senior potřebuje řídit auto při cestách k lékaři a za nákupy.

Senior jel sedm kilometrů na dálnici u Lubence v protisměru. Rok nesmí řídit

„K trestu zákazu činnosti jsem přistoupil vzhledem k věku obžalovaného a chybějící sebereflexi, naštěstí nehoda neměla tragické následky, ale příště by se tak stát mohlo,“ vysvětloval svůj krok předseda senátu Jan Jouza. Pokud verdikt nabude právní moci, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání, důchodce přijde „o papíry“ a jezdit může buď autobusem nebo se spoléhat na pomoc rodiny. Senior poslal už dřív na účet soudu šest tisíc korun pro oběti trestných činů, což předseda senátu zohlednil při stanovení finančního trestu – vyčíslil jej na devět tisíc korun. Úhrada škody na kole zraněného cyklisty, 185 tisíc korun, šla z povinného ručení seniora.

Parkoviště u lounského Kauflandu a jeho okolí patří podle údajů dopravní policie a pojišťoven mezi deset míst v celém okrese Louny, kde se nejvíc bourá. Jak bylo zmíněno, většinou se jedná až na výjimky o méně závažné střety. Nedávno kousek nad místem, kde ke střetu auta a cyklisty došlo, vyrostl netypický kruhový objezd – osmička. Ten má situaci v lokalitě alespoň částečně zlepšit, auta v ulici Václava Majera musí kvůli němu zpomalit.

Naletěl na její oči, podpořil konzul z Roatánu muže, obviněného z nekalých plánů

Kruhový objezd je provizorní, vedení města by ale rádo, aby se proměna křižovatky do trvalé podoby vyřešila co nejdříve. „S krajem, který je správcem komunikace, je dohodnutý vznik studie modernizace celého bývalého průtahu města. Věřím, že v rámci toho dojde ke kompletnímu dořešení této křižovatky,“ pokračoval lounský starosta.

Doprava kolem Kauflandu zhoustla loni, když se v rámci výstavby dálnice D7 Praha – Chomutov u Loun natrvalo uzavřel na tomto hlavním tahu jeden ze tří exitů u města. Ten prostřední. Část aut se tak přesunula do této východní oblasti Loun.