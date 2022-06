Okresní soud v Lounech projednává nehodu ze září roku 2020, při které se na silnici na záplavovém mostě mezi Louny a Dobroměřicemi srazila dvě osobní auta.

Vážná nehoda dvou osobních aut u Loun se odehrála 25. září 2020. | Foto: HZS Ústeckého kraje

Řidič Fordu Focusu nezvládl řízení, v zatáčce najel do obrubníku, na mokré silnici dostal smyk a čelně narazil do protijedoucí Škody Felicia. Ta byla odhozena do betonové zdi mostu. Spolujezdkyně z felicie utrpěla při nehodě vážná zranění, kvůli kterým se u ní rozvinul otok mozku. Po pěti dnech zemřela v ústecké nemocnici. Zraněn byl i řidič felicie. Řidiči fordu za přečin usmrcení z nedbalosti hrozí až šest let vězení.