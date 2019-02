Lounsko - K hrůznému chování ho vedla žárlivost.

Žárlivost změnila 37letého muže z Lounska v bestii. Svoji o pět let mladší manželku dlouhodobě týral a dokonce ji několikrát znásilnil.

Domácí násilí dosáhlo takových rozměrů, že agresor skončil za mřížemi vazební věznice, kde si počká na soud.

O smutném případu ve čtvrtek 26. května informovala lounská policie.

Musela mu být po vůli

Muž svoji manželku opakovaně napadal několik měsíců. Žena prožívala peklo. Její choť ji bil, znemožňoval jí vídat se s přáteli a vyhrožoval jí dokonce smrtí v případě, že naváže kontakt s jiným mužem. Došlo to tak daleko, že mladá žena musela svému manželovi být sexuálně po vůli, kdykoliv se mu zamanulo. „Jeho násilí se postupem času stupňovalo, až začátkem dubna tohoto roku vyvrcholilo v týrání a opakované znásilňování,“ sdělila mluvčí lounské policie Jaromíra Střelcová.

Rodina žila na sídlišti a z jejich bytu se pravidelně při hádkách ozýval křik. Hluk neušel pozornosti sousedů, kteří nebohé ženě při jednom z dalších napadení nakonec přivolali na pomoc policii. Sama oběť měla ze svého chotě takový strach, že domácí násilí neohlásila.

Sedmatřicetiletý surovec dostal pouta a skončil v policejní cele. Vyšetřovatel ho následně obvinil ze znásilnění a týrání osoby žijící ve společném obydlí. V případě uznání viny mu hrozí až desetiletý pobyt v base. Zároveň policie podala na muže návrh na vzetí do vazby, kterou na něj nakonec soudce uvalil.

Desítky vykázaný tyranů

Přestože případ z Lounska je výjimečný svou brutalitou, domácí násilí za zdmi severočeských bytů není ničím neobvyklým. Policie, která má od roku 2007 pravomoc násilníky na deset dní vykázat z domova, tak letos za první čtyři měsíce učinila v Ústeckém kraji již v 71 případech. Nejvíce tyranů muselo byty opustit v samotném Ústí nad Labem, celkem 25. Jedenáct neurvalců a surovců odevzdalo policistům klíče od domácností na Mostecku a shodně též na Teplicku.

Oběť má pak po dobu, co agresor není doma, čas na to, aby si v klidu rozmyslela, jestli chce s tyranem žít dál, nebo svoji situaci začne řešit. Například podá trestní oznámení. U soudu však bohužel příliš případů nekončí. Týraná žena, totiž svého manžela či druha policii neudá. Má strach, stydí se před známými a rodinou. Případně se na poslední chvíli rozhodne, že obvinění stáhne. Většinou sama sobě nalhává, že se její muž určitě už teď změní. Nebo se obává, že podáním trestního oznámení by se útoky ještě zhoršily a muž by ji mohl třeba i zabít. Většina týraných žen tak prožije s násilnickým mužem až několik let plných útrap.