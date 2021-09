Policie vyšetřuje případ brutálního napadení, kdy cizí dospělá žena zaútočila na patnáctiletou dívku, která následně potřebovala ošetřit v nemocnici. Došlo k tomu před měsícem na dětském hřišti v ulici 17. listopadu, první informace ale policisté zveřejnili až nyní. Napadená dívka stále trpí bolestmi hlavy a čekají ji další vyšetření.

Svědkem situace se stal asistent prevence kriminality. Viděl tělnatou ženu, jak chytila drobnou dívku, hodila s ní o zem a dupla jí na hlavu. Obratem proto vyrozuměl strážníky městské policie, kteří na místo přijeli jako první.

„Žena byla vyzvána k prokázání totožnosti. Dále uvedla, že její syn přišel domů zakrvácený, se zlomeným nosem a označil dívku, se kterou si to žena šla osobně vyřídit,“ popsali chomutovští strážníci. „Nutno podotknout, že její syn stál opodál a žádná viditelná zranění neměl,“ doplnili.

Podle napadené dívky chtěl chlapec strčit do malé holčičky a ona se jí rozhodla zastat. Dala mu facku či dvě. Chlapec odešel domů, místo něj ale přispěchala jeho matka a cizí dívku nelítostně ztrestala.

Ta si po útoku stěžovala na bolest hlavy, nevolnost, měla oteklý obličej a kulhala. „Byla jsem v šoku z toho, co ta žena naší Terezce udělala. Nevěděla jsem v tu chvíli, co dělat,“ vypověděla matka Dagmar Hulecová. U napadení nebyla, uspávala doma mladší tříletou dcerou. „Šla jsem potom do kuchyně, když jsem zaslechla křik. Proběhlo to strašně rychle,“ doplnila s tím, že se hned rozběhla dolů a na hřiště.

Pro dívku přijela záchranka, která ji odvezla do nemocnice k ošetření. Podle slov matky ale není zdravotně v pořádku ani po měsíci. „Stále si stěžuje na bolesti hlavy, čeká ji EEG (vyšetření, které registruje aktuální elektrickou aktivitu mozku, pozn. red.) a také návštěva psychologa, protože se bojí chodit ven. Všude s ní musím chodit já,“ doplnila.

Na útočnici podala ve stejný den trestní oznámení, policie na případu pracuje. „Incident, k němuž došlo v ulici 17. listopadu, šetří chomutovští kriminalisté jako podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví a výtržnictví,“ potvrdila policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Dagmar Hulecová žije s rodinou na sídlišti Březenecká třetím rokem, útočnici ani jejího syna nezná. „Když jsme se sem přistěhovali, byl tu klid, poslední dobou se sem ale stále více stahují nepřizpůsobiví z Kyjické a tím pádem je to tu hrozné. Opravdu strašné. Řvou tady na hřišti do deseti do jedenácti hodin v noci. Co se stalo teď, je ale nad všechno chápání,“ doplnila.

K události se na sociálních sítích vyjadřuje řada lidí. Chomutované si totiž dlouhodobě stěžují na poměry na všech velkých sídlištích a na nepřizpůsobivé sousedy, ke kterým přišli kvůli neserióznímu byznysu s chudobou. Případy násilí je tak nenechávají v klidu.