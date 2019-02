Louny - Kradl hlavně v noci, když lidé spali. Způsobil škodu za 160 tisíc korun.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Půl roku pracovali lounští kriminalisté na objasňování sériové trestné činnosti týkající se převážně vloupaček do bytů a rodinných domů. V minulých dnech se jim podařilo pachatele v Kladně vypátrat a zadržet.

Je jím 25letý mladík z Kladenska, který v době od 16. června do konce srpna minulého roku spáchal v Lounech celkem osm takových skutků.

„Sérii vloupaček zahájil v Lounech, kde se v ulici K Velodromu vloupal v areálu cyklistického stadionu do jednoho pokoje tamní ubytovny. Tehdy si přisvojil notebook s příslušenstvím a peníze,“ uvedla Jaromíra Střelcová, lounská policejní mluvčí.

„Koncem června vnikl do jednoho rodinného domu v Chelčického ulici v Lounech. Odcizil notebook, mobilní telefon a peněženku. Do dalšího rodinného domu vnikl začátkem července. Tento skutek se odehrál v lounské Vladislavově ulici a uvedený poberta se obohatil o další mobilní telefon a peněženku. Následovalo vloupání do rodinného domku v Želivského ulici v Lounech, kde si mladík v přilehlé garáži vyhlédl zaparkovaný vůz a odcizil z něj peněženku s finanční hotovostí, tankovací kartou, různými doklady a dalšími věcmi,“ uvedla mluvčí.

Další notebooky a cennosti

V páchání trestné činnosti pak pokračoval v Maroldově ulici v Lounech. Tam ukradl z dětského pokoje rodinného domku notebook. „Další přenosný počítač, mobilní telefon, peněženku a MP4 přehrávač odcizil z rodinného domku v lounské Jungmanově ulici. S vloupačkami pokračoval i ve Dvořákově ulici a v ulici Čeňka Zemana v Lounech. Odtud rovněž zmizely peněženky, mobilní telefony, ale i šperky, fotoaparát či různé nářadí,“ sdělila policejní mluvčí.

Celková škoda byla vyčíslena na 160 686 korun. Uvedené vloupačky poberta páchal převážně v nočních hodinách, kdy obyvatelé dotčených obydlí spali.

Komisař služby kriminální policie a vyšetřování uvedeného muže obvinil z trestných činů krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Trestní stíhání obviněného je vedeno na svobodě. Pokud soud uzná jeho vinu, hrozí mu podle trestního zákoníku až pětileté odnětí svobody.