Takový začátek roku kriminalisté už dlouho nepamatují. Zatímco za celý rok 2021 vyšetřovali devět kauz, letos jen za leden a únor už je případů více než polovina. „Od začátku roku evidujeme v Ústeckém kraji pět vražd či pokusů o ně. Ve třech případech šlo o pokus, ve dvou o vraždu. Všechny pachatele se podařilo vypátrat,“ potvrdila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Rodina muže obviněného z vraždy má kvůli výhrůžkám policejní ochranu

Když byli v noci ze čtvrtka na pátek 4. února povoláni hasiči k požáru odpadu do Východní ulice na okraji Rumburku, do lokality sousedící s Jiříkovem, netušili, jaký nález na ně čeká. V požářišti totiž leželo lidské tělo. Okamžitě se rozjelo vyšetřování a už během pátku znali detektivové identitu mrtvé ženy, měli také první stopy vedoucí k podezřelému. V neděli pak policisté muže zadrželi a obvinili z vraždy.

Jak se později ukázalo, muž se v minulosti s mordpartou už setkal. „Obviněný čtyřicetiletý muž byl v minulosti za pokus vraždy již odsouzen," uvedla policejní mluvčí.

Co se přesně na pomezí Rumburku a Jiříkova stalo, zatím není jasné. Policie kvůli pokračujícímu vyšetřování prozatím neuvolnila další informace. Muž se dosud k činu nepřiznal. Vyšetřovalo se například také v jiříkovském sběrném dvoře, kam měl pachatel v sobotu odvézt několik vozíků odpadu.

Podle zdrojů Deníku se oběť s údajným pachatelem znala, oba měli žít v Jiříkově. Muž měl ženě před smrtí posílat nevhodné sms zprávy. Zemřelá žena prý ve čtvrtek vyrazila na nákup do Rumburku, domů už se nevrátila. Co se poté stalo není prozatím známo až do chvíle, kdy hasiči našli hořící tělo v pytli plném odpadků.

Potyčka dvou mužů v Brozanech vyvrcholila střelbou. Jeden skončil v nemocnici

K pokusu o vraždu došlo 27. ledna v Brozanech. Hádka mezi dvěma muži tam vyvrcholila střelbou z pistole. Postřelený muž útok z legálně držené zbraně přežil, střelce policisté rychle zadrželi. Podle informací Deníku k rozepři došlo okolo 16. hodiny v centru městečka. Střelec má pocházet z Lovosicka a důvodem sporu měla být žena.

Další pokus se odehrál hned 28. ledna v Ústí nad Labem. V centru se tam v jednom z bytů odehrálo drama. Pachatel tam napadl poškozeného, s kterým přišel do bytu společně, řeznou zbraní. Způsobil mu četná řezná zranění po celém těle, některá z nich byla hluboká, jen náhodou nebyly poškozeny životně důležité orgány. Také tohoto pachatele policie rychle zadržela.

Vyšetřují nezletilé z Ústecka

Třetí pokus o vraždu se začátkem roku stal na Ústecku. Roli v něm hrají nezletilí. „Vzhledem k věku aktérů se k případu nebudeme vyjadřovat,“ uvedla Veronika Hyšplerová.

Zatím poslední letošní případ v Ústeckém kraji vyšetřují detektivové z mordparty v Děčíně. Obětí vraždy se tam v závěru února stal teprve třináctiletý chlapec. Kriminalisté se tam pohybovali v okolí vrchu Chmelník, již obvinili dva mladíky. „V souvislosti s tímto případem vyšetřovatel zahájil trestní stíhání dvou osob, jednoho mladistvého a jednoho ve věku 18 let, pro trestný čin vraždy,“ uvedl mluvčí policie Daniel Vítek.

Vražda 13letého v Děčíně: Dva mladíci jsou ve vazbě, za mrtvého hoří svíčky

Také vloni se podařilo všech devět vražd či pokusů o ně policistům v Ústeckém kraji objasnit. V roce 2020 se odehrálo třináct případů, všichni pachatelé skončili za mřížemi. Jeden případ z osmi zůstal neobjasněn v roce 2019, jeden z jedenácti v roce 2018. V roce 2017 se podařilo odhalit pachatele ve všech deseti případech.

Za posledních deset let evidují policejní statistiky 101 vražd či pokusů o ně v Ústeckém kraji. V sedmi případech není v kolonce „pachatel“ žádné jméno.