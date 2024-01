Hodně vysvětlování bude mít cizinec, který se o Vánocích opil a popral v Žatci. Policistům, kteří přijeli řešit v podstatě nevýznamnou šarvátku, řekl, že když si ho nebudou všímat, „dopadne to stejně jako na škole v Praze“.

Nepříjemná situace nastala o Štědrý den těsně po půlnoci u kulturního domu Moskva v Žatci. Hlídka policistů tam vyjela po oznámení rvačky na lince 158. Nešlo však o nic vážného, a tak věc řešila jako přestupek.

„Situace se ale změnila, jakmile měl jeden z přítomných účastníků šarvátky policistům sdělit, že pokud si jej nebudou všímat, tak to dopadne stejně jako v Praze,“ popsal zásadní moment policejní mluvčí Jakub Mareš. „Policisté v tu chvíli zbystřili, a to kvůli nedávnému útoku na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Proto se jej doptali, jak toto sdělení myslel. Dotyčný muž cizí státní příslušnosti měl odpovědět, že tím myslí nedávnou událost, co se stala na škole v Praze,“ doplnil Mareš.

Hlídka toto jednání vnímala jako nebezpečné vyhrožování a u muže provedla dechovou zkoušku. Ukázala více než 1,5 promile alkoholu v dechu.

„Vůči dotyčnému byly zahájeny úkony trestního řízení a následně bylo také sděleno podezření ze spáchání trestného činu nebezpečného vyhrožování. V případě uznání viny může být soudem potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti,“ uzavřel policejní mluvčí.

Policie po celé republice aktivně řeší desítky případů vyhrožování a schvalování masakru, ke kterému došlo na pražské vysoké škole těsně před vánočními svátky. Na severu Čech bylo takových případů zatím zhruba dvacet, přímo v Ústeckém kraji deset. Nejčastěji jde o schvalování trestného činu, nebezpečné vyhrožování, násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a šíření poplašné zprávy. Toho se dopouštějí lidé především prostřednictvím sociálních sítí.