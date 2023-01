„Pod vlivem alkoholu se nejprve snažila dostat do klubu, kam ji však ochranka vzhledem k jejímu podroušenému stavu nechtěla vpustit. To ženu rozlítilo natolik, že v prostoru pokladny kopla do dřevěných dveří, které poškodila, a následně mrštila skleněné láhve do prostoru mezi ostatní návštěvníky,“ popsala běsnění ženy policejní mluvčí Ilona Gazdošová.