Oběma poškozeným se písemně omluvil a uhradil jim vyčíslenou újmu ve výši 27 tisíc a 31 tisíc korun. „Je pravda, co je uvedeno v obžalobě. Na druhou stranu oba pánové chodí v Lounech po barech, vyvolávají konflikty, dělají problémy,“ řekl obžalovaný u soudu. Nejinak tomu prý bylo i v případě konfliktu v pátek 21. října večer před Déjà vu, kde podle jeho slov muži ve věku 30 a 27 let obtěžovali hosty a dopředu avizovali, že se chtějí prát. Spor měl dohru právě před podnikem, kde po předchozí slovní rozepři Vilém S. oba zbil. „Ranou pěstí napadl do obličeje oba poškozené, kteří po tomto upadli na zem a poté k nim přistoupil a jednoho poškozeného nejméně jednou kopl do hlavy a druhému poškozenému nejméně dvakrát šlápl na hlavu,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Jaroslav Novák.