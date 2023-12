Chtěl peníze. Když mu je dvanáctiletý chlapec nedal, mladík na něj zaútočil. Udeřil ho do hlavy, vyhrožoval. Nakonec agresor mladíkovi vytrhnul telefon a utekl. Takový scénář mělo přepadení nezletilého chlapce v Žatci v ulici Pod Známkovnou. Drama pak pokračovalo rychlým dopadením pachatele. Oběť totiž lupiče dobře popsala, kriminalisté zjistili, že ho přepadl mladík, který pobývá ve výchovném ústavu pro mladistvé. Nyní mu hrozí až pět let za mřížemi.

K loupežnému přepadení došlo v žatecké ulici Pod Známkovnou v pátek 24. listopadu před 19. hodinou. "K dvanáctiletému poškozenému měl přistoupit neznámý pachatel a požadovat peníze. Ty mu však nezletilý nedal, proto chlapce měl chytit za rameno, udeřit jej rukou do hlavy a pod pohrůžkou dalšího násilí vytrhnout poškozenému z kapsy telefon. Následně dle informací z místa utekl," popsal útok policejní mluvčí Jakub Mareš.

Napadený chlapec se hned vydal domů, kde vše řekl svému otci. Obrátili se na policii, kde operační důstojník okamžitě vyslal na místo policejní hlídky a kriminalisty. "Prověřováním veškerých skutečností získali kriminalisté poznatek, že by se možný podezřelý z loupeže měl nacházet v nedalekém výchovném ústavu pro mladistvé," pokračoval Mareš.

Kriminalisté se do ústavu hned vydali, pachatele dopadli během několika hodin od činu. "Na místě zjistili, že mladík odpovídá popisu podezřelého z loupeže," řekl policejní mluvčí.Policisté obvinili mladistvého z loupeže. "S ohledem na to, že se obviněný podobného provinění měl dopustit i v nedávné době, je umístěn ve Vazební věznici Litoměřice. V případě prokázání viny mu soud může uložit trest odnětí svobody až do výše pěti let," dodal Jakub Mareš.

Zdroj: Deník/Petr Kinšt