Zadala přihlašovací údaje, nic jí nebylo podezřelé. Jako pokaždé, když potřebovala do svého internetového bankovnictví. Jenže tentokrát své hesla „svěřila“ podvodníkovi. Žena totiž vyplnila údaje do falešné stránky, která se jen tvářila jako její internetové bankovnictví. Netrvalo dlouho a z účtu zmizelo přes půl milionu korun. Majitelka účtu ale rychle zašla na policejní služebnu v Žatci a kriminalisté zahájili hon na pachatele. A zadařilo se. Policisté dopadli 21letého cizince, hrozí mu 6 let vězení.