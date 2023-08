Lounský soud začal případ projednávat na jaře roku 2021, krátce poté Mostečan s pestrou kriminální minulostí odjel do Německa. A i tam pokračoval v páchání trestné činnosti, v tamním vězení strávil přibližně dva roky. Po vypršení trestu zamířil do české vazební věznice. Odtud jej převezla eskorta k soudu, aby mohl pokračovat v odročeném hlavním líčení.

Zpovídal se za čin z 19. září 2020, kdy přijel s kradeným mercedesem nakupovat do Sportisima v žatecké obchodní zóně u Kauflandu. Vůz měl odcizené registrační značky, což upoutalo pozornost policistů. Když jej hlídka vyzvala k předložení dokladů, neuposlechl, zamkl se v autě a rozjel se. „Při tom natlačil policistu na vedle stojící Škodu Octavii, ten byl nucen z důvodu obavy o své zdraví a život uskočit, aby nedošlo k jeho sevření mezi vozidly,“ stojí v obžalobě.

Následně narazil mercedesem do služebního vozidla žatecké městské policie, které stálo před ním a blokovalo mu výjezd. V divokých manévrech na parkovišti pokračoval, čímž ohrozil dalšího policistu. Z místa se mu podařilo nakonec ujet směrem do centra Žatce. V parku v ulici Boženy Vikové Kunětické vjel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím autem. Jeho řidič utrpěl naštěstí jen lehčí zranění. V divoké jízdě pokračoval až za Žatec, u Trnovan vjel na železniční trať.

Po kolejích jel půl kilometru. „V důsledku tohoto jednání musela být přerušena doprava v úseku Žatec – Měcholupy a v železniční stanici Žatec byl zastaven osobní vlak, ve kterém cestovaly čtyři osoby,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Radka Pavlišová.

Zdeněk M. se k činům doznal, využil institutu prohlášení viny. To je bráno jako významná polehčující okolnost, souhrnný trest, který uslyšel, je na samé spodní hranici sazeb. Muži hrozilo až osm let vězení. „Chtěl jsem policistům ujet, to ano, ale nechtěl jsem nikomu ublížit. Nejsem žádný násilník. Udělal jsem velkou chybu,“ řekl Zdeněk M. u soudu. V rejstříku trestů má od roku 2006 třináct záznamů, většinou se jedná o majetkovou trestnou činnost. Dalších pět záznamů stihl nasbírat během svého pobytu v Německu od předloňského června. Ve vězení není žádným nováčkem.

Poslední týdny trávil v litoměřické vazební věznici, ze které ho lounský soud v pondělí na jeho žádost propustil. „Z humanitárních důvodů. Byl jste dva a půl roku omezen na svobodě, během té doby se Vám narodilo dítě. Zároveň si do nástupu trestu můžete vyřešit své zdravotní problémy,“ vyhověl žádosti o propuštění z vazby předseda senátu Jan Jouza.

Pravomocně odsouzený Zdeněk M. u soudu prohlásil, že do nástupu do vězení bude bydlet u rodičů v Mostě a bude pracovat u otce, který ve městě provozuje restauraci. „Než nastoupím do vězení, dám si dohromady své osobní věci, nechám si operovat kýlu, postarám se o svou přítelkyni a naše dítě, kteří jsou nyní v azylovém domě,“ prohlásil. Bude pod dohledem probačního úředníka. Zároveň musí uhradit České kanceláři pojistitelů 60 tisíc korun jako škodu za poškozená auta.