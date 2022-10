Krádež se odehrála v závěru září roku 2020. Na svědomí ji měli skladníci Petr V., Vasyl Y., Ján K. a Marcel K. Lup v podobě tisícovky ovladačů skončil po noční směně pod venkovním plechovým přístřeškem v prostoru určeným k odkládání prázdných palet. Ráno pro něj nákladním autem přijel Miroslav P. „Odcizený materiál pak putoval do areálu domu v Drahomyšli, ještě ten den večer pak do statku v Sýrovicích,“ řekla v obžalobě Vlasta Šťastná Plicková. Lup v Sýrovicích dlouho nebyl, v říjnu si jej odvezli Pavel M. mladší a starší. Zaplatili za něj pět euro za kus, následně jej prodali za sedm euro. „S ohledem na předchozí komunikaci, způsob předání a balení si byli vědomi, že se jedná o věci pocházející z trestné činnosti,“ sdělila žalobkyně. Komu ukradený materiál prodali, to se zjistit nepodařilo.

Skladníci Marcel K., Ján K., Vasyl Y. a řidič Miroslav P. si u soudu vyslechli peněžité tresty 30 tisíc korun, Petr V. i s ohledem na svou trestní minulost dostal tříletou podmínku. Podmínečný trest na dva roky a peněžitý pět tisíc korun obdržel mladší z překupníků. Starší byl za stejný zločin odsouzen soudem v Lounech trestním příkazem letos v únoru, souhrnný trest pro něj znamená tříletou podmínku a 10 tisíc korun. Obžaloba i obhajoba se vzdala práva na odvolání, rozsudky jsou pravomocné.

Společnost Yanfeng se k řízení podle vyjádření předsedy senátu Jana Jouzy řádně nepřipojila, k líčení se nikdo nedostavil, žádné vyrozumění soud neobdržel. K případnému uplatnění náhrady škody ji rozsudek odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních.