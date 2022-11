Funkční zbraně místo maket

V případu figuruje i František M., který po domluvě se zmíněným Ivanem M. v roce 2017 prodal policistovi v utajení malorážku s dalekohledem a tlumičem. Kromě toho bez povolení vlastnil americké a belgické historické revolvery a německou pušku z přelomu 19. a 20. století. V rozporu se zákonem přechovával a hromadil i další zbraně a střelivo.

Zbraně si odsouzení sháněli různě. Například Radek K. legálně opatřoval na úseku šrotového hospodářství České zbrojovky v Uherském Brodě vyřazené komponenty pro účely výroby maket a Jan P. z těchto dílů kompletoval funkční střelné zbraně.

Pomyslná klec dopadla také na Jana S. a Lubomíra V, kteří bez povolení vlastnili řadu zbraní včetně sběratelsky cenných modelů.

Všichni obžalovaní se doznali a uzavřeli se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, se kterou soud souhlasil. „Uložené tresty považuji za adekvátní,“ sdělil státní zástupce Pavel Norek. Všichni jsou odsouzeni k podmínečným trestům od dvou do pěti let a peněžním trestům v rozpětí od 20 do 170 tisíc korun.