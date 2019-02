Postoloprty - Policie zjišťuje, zda nešlo o vraždu.

Záhadné úmrtí teprve 20letého mladíka vyšetřuje lounská policie.

Muž byl nalezen v sobotu 6. prosince nad ránem v restauraci Modrá hvězda v Postoloprtech v bezvědomí, při převozu do nemocnice zemřel.

Mladík se zřejmě byl v restauraci, z pátku na sobotu, pobavit. Kolem třetí hodiny ranní ho nalezli zdejší hosté ležet na zemi u schodiště mezi restaurací a diskotékou bez známek života. Přivolali zdravotníky z rychlé záchranky, kteří mladíka začali okamžitě resuscitovat. Boj o jeho život však při převozu do mostecké nemocnice prohráli. Proč muž skonal, nebylo na první pohled jasné.

„Lékař zjistil u mladíka podlitiny a pohmožděniny na hlavě a konstatoval smrt z nezjištěných příčin. Policejní komisař proto nařídil soudní pitvu, která by měla příčinu smrti objasnit,“ sdělila včera lounská policejní mluvčí Jaromíra Střelcová.

Pitva měla podle dostupných informací proběhnout v pondělí. Výsledky by tedy mohly být známy již dnes. Pokud by patolog zjistil, že mladík zemřel násilnou smrtí, začala by případ vyšetřovat jako vraždu severočeská kriminálka.