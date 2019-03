Lounští kriminalisté jí kladou za vinu, že od ledna do března loňského roku pobírala dávky sociální podpory v podobě rodičovského příspěvku na nezletilé dítě i přesto, že od ledna už dítě nezaopatřovala.

Podle zjištění kriminalistů by nárok na dávku vůbec nevznikl, a tak si obviněná žena měla neoprávněně přijít k částce přesahující 11 tisíc korun. Soud by ji za zamlčení podstatných skutečností mohl poslat do vězení až na dvě léta.

(pil)