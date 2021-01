Teprve devatenáctiletý mladík z Lounska čelí od konce prosince trestnímu stíhání. Policejní komisařka ho obvinila z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody.

Zloděj. Ilustrační foto. | Foto: Tokoz

"Muž se měl koncem prosince v odpoledních hodinách vloupat do bytu v jedné z obcí na Lounsku. Dostal se do něho násilím, avšak žádnou velkou kořist si neodnesl. Podle dosavadních zjištění odešel pouze s taškou obsahující nefunkční kabely různého druhu. Zarážející je skutečnost, že byt, do něhož se měl mladík vloupat, je jeho tety," sdělila policejní mluvčí Miroslava Glogovská.