Ústecký kraj - Ženy nechávají kabelky bez dozoru, muži zas věci v autech. Lapkové tomu často neodolají.

Ilustrační snímek | Foto: Deník

Viditelně odložené nebo zapomenuté věci, odemčená auta, ale i další věci usnadňují zlodějům jejich práci. Přes veškerá varování policie jsou někteří lidé stále nepoučitelní a na své věci nedávají dostatečný pozor. V uplynulém týdnu se stalo několik případů, kdy lidé přišli i kvůli své neopatrnosti o své cennosti.

Hned tři peněženky změnily v těchto dnech majitele. Nejprve ji zapomněla žena v mostecké lékárně. Nedopatřením ji nechala na obslužném pultu a odešla. Když zjistila, že jí portmonka chybí, vrátila se do lékárny. Tam ale už její majetek za necelých pět tisíc korun nebyl.

Další peněženka zmizela z odložené kabelky. Tu nechala bez dozoru zavěšenou na židli recepční ubytovny. Několikrát od svých věcí odešla a toho kdosi využil.

Spánku pak využil lapka v kempu ve Vikleticích na Chomutovsku. „Neznámý zloděj využil skutečnosti, že žena z Děčína usnula a zapomněla se v autě uzamknout," uvedla mluvčí chomutovských policistů Marie Pivková. „Vnikl dovnitř a sebral peněženku s hotovostí a osobními doklady. Poškozená stanovila škodu na čtyři sta korun," dodala.

Jako lákadlo stačí třeba mikina

Dalším častým impulsem pro zloděje jsou viditelně odložené věci v autech. Stačí igelitka nebo mikina na sedačce a kdejaký poberta kvůli tomu rozbije drahé okénko nebo poničí dveře. Nemluvě pak o drahých cennostech.

Moderní kamera na zadní sedačce auta ve Varnsdorfu například neunikla pozornosti neznámého vandala, který kvůli ní neváhal prohodit dlažební kostku bočním oknem. Majitel vozu pak místo nahrávacího zařízení našel v autě pouze střepy a kus dlaždice. Zloděj mu způsobil škodu za jedenáct tisíc. Své věci nechal v autě i majitel felicie zaparkované u rybníku za letištěm u Braňan na Mostecku. Nedbal pravidla, že auto není trezor, a nechal v něm věci za desítky tisíc. „Poškozený jeho dílem přišel o dva mobily, doklady, finanční hotovost a vrtačku. Škoda byla vyčíslena na šestačtyřicet tisíc korun," doplnila mostecká policejní mluvčí Alena Bartošová.

Několik vykradených aut řeší i policisté na Litoměřicku. „Tento měsíc jsme například přijali osm oznámení o krádežích věcí ze zaparkovaných vozidel poblíž siřejovického McDonaldu," informovala mluvčí litoměřických policistů Pavla Kofrová. „Ve většině těchto případů zlákalo neznámého pachatele zavazadlo, notebook či navigace ponechaná uvnitř vozidla," dodala.

Pozor na otevřená okna

Lapku jako by do svého obydlí vyloženě zval majitel domu v obci na Lovosicku. Ten totiž u okna neopatrně nechal klíč od vchodových dveří. Tím si zloděj lehce odemkl a z domu sebral peníze.

Hlavně v teplých dnech by si lidé měli dávat pozor na otevřená okna. Ty totiž také často tvoří cestu do bytů i domů, a to nejen v době, kdy majitelé nejsou doma. Lapkové se nezaleknou ani spících obyvatelů nebo majitelů venku na zahradě. Právě oknem se do bytu v přízemí domu v Cítolibech u Loun dostal i zloděj, který tam sebral peníze a mobil.

Všechny tyto případy mají společnou nejen neopatrnost lidí, ale také to, že pachatelům se podařilo beze stopy uniknout a policie po nich stále pátrá.