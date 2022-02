Ledecká, která vyrazila na sjezdovku "The Rock" (Skála) s číslem 5, se v pravotočivé zatáčce dostala do velkých problémů a málem upadla. Krizový okamžik sice ustála a v závodě pokračovala, do cíle však dorazila s velkou ztrátou (nakonec 6,31 vteřiny na vítězku).

„Myslím, že jsem měla dobrou stopu i rychlost, ale pak se mi to kouslo a nebyla jsem schopná to udržet. Mrzí mě to vůči lidem, kteří kvůli mně vstávali. Jela jsem, co se dalo, ale prostě se to nepovedlo. To je sport,“ řekla Ledecká v rozhovoru pro Českou televizi.

Výsledek? 27. místo.

Daleko za Corinne Suterovou ze Švýcarska, která v Pekingu překvapivě brala zlato. "Nebylo to tak dokonalé, ale rychlé ano," usmívala se nová šampionka. Největší favoritka, Italka Sofia Goggiaová, skončila o pouhých 0,16 sekundy zpět. Bronz vybojovala její krajanka Nadia Delagová.

Abyste se stali nejlepšími, musíte dělat věci na hraně. A Ester Ledecká jela hranu, ale nevyšlo to. Naštěstí kritickou situaci ustála a bezpečně dojela do cíle! ?? ❤️ #olympijskytym ?? pic.twitter.com/EIvTUhSRfJ — Český olympijský tým (@olympijskytym) February 15, 2022

Podobný neúspěch jako Ledecká zažila Lara Gutová-Behramiová. Švýcarská naděje a vítězka ze super-G skončila ve sjezdu až šestnáctá a přiznala, že svou roli sehrála únava. "To je sport," použila stejné zdůvodnění jako česká hvězda.

Ledeckou čeká start v kombinaci

Ledecká tak v Pekingu další medaili nezíská a nezopakuje historický počin z Pchjongčchangu, kde brala zlato na prkně i na lyžích. Ledecká ještě naskočí do kombinace, ale vzhledem k tomu, že slalom vůbec netrénuje, se útok na medaili neočekává.

„Na ten závod se těším, ale slalom jsem letos jela na tréninku jen jednou a tady je ten kopec dlouhý. Budu se snažit podat nejlepší výkon, udělám maximum,“ slíbila.

Jízda Ester Ledecké zde: