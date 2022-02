A to hned dvakrát. Úspěšnou kvalifikaci totiž zapsali nejen mužští hokejisté, ale rovněž tým žen, který mimochodem v pondělním klání základní skupiny zaskočil rozjetý výběr českých hráček a tím si připsal historicky první vítězství Dánska na olympijské scéně.

Země Vikingů a krásných přístavů tak rázem ožila hokejem. „Je to obrovský krok pro celou zemi. Věřím, že tento úspěch probudí mezi mladými sportovci zájem o hokej a naše základna se bude dále rozvíjet,“ řekl Frans Nielsen, nejzkušenější člen mužského výběru.

Denmark joined the IIHF in 1946, and since then has never reached the Olympic Games. That time is over after the Danes defeated Norway to earn the country’s first-ever trip to the pinnacle of international ice hockey. See you in #Beijing2022 @dkishockey pic.twitter.com/3sFx8rnkiB