"V téhle době nevíte, co se stane za pár hodin, ale přeju si, aby to byl hokej plný normálu," řekl Ručinský.

Olympijskou atmosféru zažil rodák z Mostu hned třikrát - psal pohádku v Naganu, odehrál i turnaj v Salt Lake City a podílel se na bronzu z Turína. Chvíli to vypadalo, že by mohl být součástí mužstva také jako manažer (v roce 2018 v Pchjongčchangu), ale tahle role mu nesvědčila.

A světe div se, post reprezentačního bosse vzal posléze jeho kamarád. Petr Nedvěd.

Oba se znají z národního týmu, NHL i extraligy. Dokonce rozjeli společný byznys, když otevřeli hospodu v centru Prahy. Možná i proto se Ručinský nebál ozvat, jakmile byl jeho parťák terčem kritiky kvůli nominaci. "Já už bych to nechtěl komentovat, ten humbuk byl zbytečný," podotkl.

Přesto se k případu Gulaš ještě oklikou vrátil. "Hokej řeším s Petrem dnes a denně. A on mu opravdu rozumí. Jestli si nějaký hráč myslí, že mu dojde dopis s hlavičkou a kytice… Nechápu," prohlásil.

Největším favoritem jsou Rusové

Ručinský předpokládá, že olympijský turnaj bude pod velkým drobnohledem. "Doufám, že se nestane nic podobného jako na světovém šampionátu dvacítek. Uklidnilo mě, že si týmy mohly nominovat náhradníky," uvedl trojnásobný mistr světa.

Legendární útočník, jenž působil v osmi klubech z NHL, nedá na pohled bookmakerů, kteří svěřencům Filipa Pešána předpověděli vyřazení ve čtvrtfinále. "To je názor od počítače. Za mě nás čeká boj o medaili," vyhlásil odchovanec Litvínova.

Medaile, boj ve čtvrtfinále… Docela klišé, nemyslíte?

Ručinský tyhle fráze podpořil zajímavým komentářem.

"Máme zkušený tým. To by v té nejistotě mělo sehrát důležitou roli. Doufám, že to zúročí právě v tom jednom zápase, kdy půjde o semifinále," zmínil.

Za favorita celého turnaje považuje Rusy. "Je dobře, že s nimi hrajeme už na začátku. Lepší než je chytit později, až budou v plné ráži," řekl s ohledem na závěrečný mač skupiny.