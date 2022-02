Důvod nevydařených úvodů nezná. "Kdybych to věděl, tak bych to určitě změnil. Je tu úplně jiný tým, než byly na turnajích Euro Hockey Tour. Na vstup jsme se koncentrovali, první třetinu jsme herně zvládli slušně. Bohužel nedáme vyložené šance a soupeř z mála střel, které měl, dal dvě branky," uvedl.

Čeští hráči přitom opět měli střeleckou převahu, ale znovu se jim nedařilo v koncovce. "Nechci hodnotit počet střel, protože to není ukazatel, který bych já bral extra vážně. Ale i vyložených šancí jsme měli víc než soupeř. Bohužel jsme nebyli schopni si pomoct přesilovkou, proto jsme prohráli," uvedl reprezentační kouč.

Dánové se celý zápas zaměřovali na defenzivu a rychlé protiútoky. Pomohlo jim k tomu i vedení, poté co ve 12. minutě otevřel skóre tečovanou střelou Markus Lauridsen. "Věděli jsme, že když půjdeme do vedení, což se nám tedy letos ještě nepovedlo, tak Dánové budou muset víc a víc útočit. Pak by ten hokej byl jiný. Dánové pak mohli vyhazovat puky, mlátil je po plexisklech a to jim bohužel stačilo," řekl Pešán.

Čtyřiačtyřicetiletý kouč ale obětavou hru soupeře ocenil. "Mají v obraně velké chlapy. Nepustili nás do předbrankového prostoru, což byl taky jeden z klíčů zápasu. První branka, kterou jsme inkasovali, byla přesně taková, jakou jsme měli dát my. Zaclonit, narvat tři hráče do brány, a pak tam může projít i střela, která nemá gólové parametry," uvedl.

Českému týmu nepomohlo ani snížení Romana Červenky na začátku druhé třetiny. "Doufal jsem, že se to zlomí. Dostávali jsme se do pozic, ze kterých by naše střely měly končit v síti, ale jestli jsme byli nervózní nebo… Nemám pro to vysvětlení. Ve vyložených šancích jsme opět zakončili tak, že jsme branku nedali," konstatoval Pešán.

Hokejisté teď musí na prohru rychle zapomenout a připravit se na další zápas. V pátek je čeká souboj se Švýcarskem. "Je to lepší, než mít pár dní volno. Na druhou stranu zase víme, jací soupeři nás čekají. Viděli jsme jejich zápas a nečeká nás samozřejmě nic lehkého. Už před začátkem turnaje jsme věděli, že potřebujeme porazit Švýcary i Rusy, pokud máme ambice postoupit ze skupiny. A na tom plánu se nic nemění," dodal Pešán.