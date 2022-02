„Vzpomínám si, že jsem EYOWF fotil v době, kdy jsem pracoval v Deníku a měl jsem připravený rozpis sportů, které jsem v kraji chtěl objezdit. Bylo toho hodně a dalo to zabrat, ale zajímal mě paralelní obří slalom na snowboardu. To jsem nikdy předtím nefotil, tak to bylo lákavé. A samozřejmě se mluvilo o tom, že startuje Ester Ledecká, svým způsobem velká naděje tohoto sportu,“ zavzpomínal Bergman.

Závod dopadl přesně tak, jako ten olympijský. „Nakonec to Ester potvrdila vítězstvím, co si pamatuji, tak taky vcelku jednoznačným. Těch sportovců na EYOWF 2011 v Liberci, co zazářili a pak se prosadili i dál, bylo víc. Namátkou z biatlonu Jessica Jislová, Adam Václavík, Lucka Charvátová tehdy ještě v běhu, Petra Nováková a plno dalších,“ zdůraznil.

Když se jedenáct let staré fotky české olympijské vítězky tehdy objevily v Deníku, netrvalo to dlouho a Bergmanovi se ozval Janek Ledecký, otec Ester. „Bylo to pár hodin po závodě, kdy bylo vše zveřejněné a galerie ze závodu visela na webu. Najednou mi zazvonil telefon, cizí číslo, tak to zvednu a volal mi táta Ester Janek Ledecký. Líbily se mu fotky ze závodu, tak mě poprosil, jestli by je mohl použít na prezentaci Ester a o dva roky později byla dvojnásobná mistryně světa mezi juniory,“ usmál se.

„Jsou to hezké vzpomínky na něco, co jsem dělal dřív a při každém úspěchu Ester si na Rejdice vzpomenu. Tam to všechno začalo a mám radost, že jsem u toho byl a hlavně, že se to stalo v našem kraji,“ má jasno.

A co Bergman říká na další zlatou olympijskou medaili pro českou krásku? „Je super, že zase vyhrála a zařadila se po bok dalších českých olympijských legend. A třeba se podaří sbírku zlatých medailí ještě rozšířit,“ dodal na závěr.

Zajímavost na závěr? Ledecká tehdy v Rejdicích ve finále porazila Tanju Bruggerovou. Potkávaly se i později, třeba v roce 2013 na juniorském šampionátu v Turecku. Výsledek byl stejný… Rakušanka nakonec (radši?) ukončila kariéru.