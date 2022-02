Markéta vyrovnala sedmý nejlepší individuální výsledek českého biatlonu na zimních olympijských hrách. Čtvrtí před ní byli Ivan Masařík (1998) a Gabriela Soukalová (2014), oba shodně ve vytrvalostních závodech.

Jak vnímal její bramborovou medaili otec Daniel David a šéf centra biatlonu SKP Kornspitz Jablonec Jan Matouš?

Daniel David - otec:

"Markétu jsem samozřejmě sledoval dnes i jindy. A jsem na ni hrozně hrdý, co dokázala. Víc než já bude ale zklamaná ona, smutná nebo naštvaná, těžko říct. Já jsem smutnej, že jí to nevyšlo. Teď se těšíme, že se třeba dostane na chvíli domů."



Jan Matouš - bývalý československý úspěšný biatlonista, olympionik a vicemistr světa

"U Markéty to byla zase smůla. Je to biatlon, který se sčítá až v cíli. Ty dvě poslední rány jsou velká škoda a budou ji asi hodně mrzet, ale takový je biatlon, s tím se musíme smířit. Svoji roli hrajou i nervy, i když si to závodník nechce přiznat. A dneska navíc jeli i v hodně těžkých podmínkách, foukal vítr. Takže celkově ta střelba Markéty zase tak špatná nebyla. A stejné to bude i u Michala Krčmáře. Dnes dojel jednadvacátý, ale určitě počítal jako medailista s většími ambicemi, lepším umístěním. Vystoupení mužů letos nedopadlo. A u žen to zachraňovala Markéta."

A Markéta o závodě?

„Bylo mi to v prvním momentu líto, mrzelo mě, že to bylo čtvrté místo. Ale zpětně to beru jako úspěch. Jsem ráda, že jsem ukázala, že na OH jsem připravená byla. Musím to brát tak, že letos jsou to moje nejlepší výsledky a že ta sezóna nebyla tak skvělá jako ty předešlé. Občas mi možná chybělo trochu víc štěstí.“