Na tohle vystoupení by čínská krasobruslařka Zhu Yi ráda hodně rychle zapomněla. V týmové soutěži totiž od začátku své sestavy působila svázaným dojmem, po druhém pádu se nevyhnula slzám, Čína nakonec klesla ze třetí pozice na pátou, což vzbudilo velkou vlnu urážek. Jsem smutná a v rozpacích. Všichni v Číně očekávali v týmové soutěži úspěch. Moc jsem chtěla ukázat, co umím. Bohužel jsem to neudělala. Hned první skok se mi nepovedl, cítila jsem velký tlak,“ neskrývala rozhořčení.

Zhu Yi před čtyřmi lety přijala čínské občanství, její rodiče totiž pochází z Číny, devatenáctiletá krasobruslařka se ovšem narodila v americkém Los Angeles a v domácnosti mluví anglicky.

A to byl doslova červený hadr pro čínské fanoušky. Záznam nešťastné jízdy na sociální sítí Weibo vidělo přes 200 milionů obyvatel, většina z nich se do teenagerky hrubě navážela s tím, že zabrala místo rodilé Číňance a nemá v týmu co dělat.

Původním jménem Beverly Zhu přijala tradiční předolympijské snahy Číny naturalizovat co nejvíce sportovců ve svůj prospěch, její tatínek byl totiž v Pekingu uznávaným vědcem.

Jenže zle pochodila. Záznam její jízdy navíc byl patřičnými orgány smazaný a v Číně už ho nemůže nikdo shlédnout.

Důvod? Špatná reprezentace země.