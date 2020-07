Vojtěch: Pracovníci z rizikových zemí budou muset doložit negativní test

Zahraniční pracovníci ze zemí, které nejsou na seznamu bezpečných států kvůli šíření koronaviru, budou muset od pondělí 20. července dokládat negativní test. Zaměstnavatelé v Česku ho budou muset vyžadovat. Týká se to třeba zaměstnanců z Rumunska, Švédska, Bulharska či Portugalska. Na svém twitteru to dnes uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle něj se do ČR od pondělka budou moci za určitých podmínek dostat také cizinky a cizinci ze zemí mimo EU za svými českými partnery, se kterými nejsou sezdáni.

Úřady práce na konci června evidovaly v Česku 602.500 zahraničních zaměstnanců. Tři pětiny z nich pocházely z unijních států, zbytek ze zemí mimo EU. "Od 20. 7. zavádíme povinnost pro zaměstnavatele, aby vyžadovali od svých zahraničních pracovníků ze zemí mimo seznam bezpečných (zelených) států, nyní tedy Švédska, a většiny zemí mimo EU, a pak z Bulharska, Rumunska a Portugalska před vstupem do zaměstnání negativní test na covid," uvedl Vojtěch. Dodal, že výsledky nesmí být starší než čtyři dny. Bez omezení. Slovinsko vrátilo celé Česko na seznam bezpečných zemí Přečíst článek › Podle ministra je opatření reakcí na růst počtu případů nákazy u zahraničních pracovníků. Situaci experti vyhodnotí za týden. Znovu by se mohly sejít také smíšené páry, které rozdělila epidemie. "Cizinci mimo EU, kteří jsou v dlouhodobém vztahu s občanem ČR, budou moci od pondělí přicestovat," uvedl Vojtěch. Podle něj bude nutné doložit čestné prohlášení, aby lidé "prokázali trvalý vztah a že žijí ve společné domácnosti". Setkání po několika měsících Ministerstvo zahraničí uvedlo, že se mu podařilo prosadit postup inspirovaný systémem, který pro nesezdané páry uplatňují Dánsko či Rakousko. Týká se zejména cizinců ze zemí mimo EU, které mají s ČR bezvízový styk. Vojtěch o nových opatřeních na Moravě: Nechceme honit rozjetý vlak jako Izrael Přečíst článek › Dvojice se tak budou moci setkat po několika měsících. "Potřeba k tomu bude čestné prohlášení, ve kterém bude uvedeno potvrzení dlouhodobého vztahu a že přebírají za partnera určité závazky obdobné manželským párům," uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Vztah podle něj budou moci partneři doložit třeba společnou nájemní smlouvou, společným účtem v bance či rodným listem dětí. Žádosti o vstup partnerů ze zemí mimo EU bude elektronicky vyřizovat ministerstvo zahraničí. Vydá potvrzení o možném příjezdu, které občan ČR předá svému partnerovi a ten se jím prokáže při vstupu do Česka.

