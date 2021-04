Usnesení Sněmovny podpořili poslanci napříč politickým spektrem, zdržely se ale kluby SPD a KSČM. Proti byli také dva nezařazení poslanci Lubomír Volný a Marian Bojko.

"Ruská reakce je nepřijatelná," uvedl již v úterý odpoledne pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD). "Ruská strana zvolila postup, který znamená paralýzu naší ambasády v Moskvě," dodal.

Na výbuchu skladu ve Vrběticích se podíleli Rusové. Vše o tématu čtěte ZDE

Hamáček si proto na středu předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského, aby mu tlumočil protest České republiky proti vyhoštění dvaceti diplomatů. Odmítl však sdělit, zda bude Česko na krok ruské strany reagovat recipročně a dále omezí počet ruských diplomatů v Praze. "Jako první by to měl slyšet velvyslanec," uvedl na konto dalšího postupu.

Kvůli paralyzování chodu české ambasády v Moskvě požádá Česko o pomoc pro české občany spojenecké země, které by měly pomoci zajistit chod velvyslanectví. Od spojenců by pak chtěl Hamáček také společné prohlášení zemí EU a NATO. „Budeme vyzývat ke kolektivní akci směřující k solidárnímu vyhoštění příslušníků ruských zpravodajských služeb,“ upřesnil.

"Vyzveme na půdě NATO a EU k mobilizaci strategické komunikace, která vychází ze zkušeností zemí, které vypověděly ruské zpravodajce a čelily nebo čelí ruským dezinformacím této souvislosti," poznamenal následně Hamáček.

Hamáček také dnes ve Sněmovně označil kauzu Vrbětice za nejúspěšnější bezpečnostní operaci. Vedla k rozbití rezidentur ruských tajných služeb SVR a GRU v Praze, což označil za "fenomenální úspěch".

Správná reakce

"To, že jsme jim (Rusku) vyhodili 18 špionů, to je to nejmenší, co můžeme udělat. Byla to správná reakce v prvním momentu," uvedl Hamáček.

Pokud Rusko bude chtít dál eskalovat napětí kvůli důvodnému podezření o zapojení dvou svých agentů do výbuchů ve Vrběticích na Zlínsku, Česko se podle něj obrátí s žádostí o pomoc na spojence. Hamáček doufá i v ekonomickou pomoc pro české firmy, jejichž obchodní vazby s Ruskem utrpí.

Hamáček také poukázal na zvýšenou aktivitu prokremelských dezinformačních webů po odhalení celé záležitosti. "Byli jsme obviněni, že tady děláme něco v žoldu USA," podotkl vicepremiér.

Vyhoštění 18 ruských diplomatů, kteří byli identifikováni bezpečnostními složkami jako agenti tajných služeb, bylo podle Hamáčka výsledkem operace trvající dva týdny. "Já si stojím za každým jedním rozhodnutím za těch posledních 14 dnů, stojím si za každým rozhodnutím té party, která seděla do noci na ministerstvu vnitra a přemýšlela, co s tím,“ prohlásil Hamáček.

Kritická slova na adresu Ruska pronesl také bývalý šéf české diplomacie a nynější ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). "Nedělejme si iluze. Ten způsob, kterým se Rusko pohybuje tady po Evropě, ten je v tomto naprosto brutální a Rusko tím bohužel opravdu dokazuje, že nedbá na suverenitu zemí a dokonce ani nebere váhu lidských životů,“ prohlásil. Domnívá se, že nejde o nic zcela nového, ale že to patří k historii Ruska. "Víme, že tady máme mocnost, která takto naprosto brutálně je schopna nerespektovat suverenitu země, nerespektovat ztráty na životech a dokonce popřít nos mezi očima,“ prohlásil.

Babišova omluva

Premiér Andrej Babiš se na dnešní tiskové konferenci a později i poslancům ve Sněmovně omluvil za svůj pondělní výrok k výbuchu ve Vrběticích. "Použil jsem výrok, že šlo o útok na zboží. Omlouvám se, vyznělo to strašně a šlo o výrok, který hned média vytrhla. Mrzí mě to, nemyslel jsem to tak. Šlo o životy a byl to odporný a nepřijatelný teroristický akt, při kterém zemřeli dva naši lidé," řekl.

Poslancům pak Babiš řekl, že ho jeho pondělní výrok mrzí. Byl myšlen podle premiéra tak, že cílem útoku byl materiál určený k převozu do Bulharska, což potvrdily Bezpečnostní informační služba (BIS) a Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). "Skutečně nechceme žádnou válku, my jsme chtěli uklidnit české občany," dodal.

V pondělí přitom uvedl, že nešlo o akt státního terorismu, ale o útok na zboží bulharského kupce. „Byl to útok na zboží, které patřilo bulharskému obchodníkovi se zbraněmi, který pravděpodobně prodával stranám, které bojují proti Rusku,“ nechal se Babiš slyšet po jednání vlády.

Babiš dnes také zopakoval, že se o důvodném podezření ze zapojení dvou ruských agentů do výbuchu poprvé ústně dozvěděl 7. dubna, písemný materiál dostal až v pátek 16. dubna.

Premiér také uvedl, že ministerstvo financí připravuje žalobu na vymáhání škody kvůli podezření z ruského podílu na výbuch muničního skladu ve Vrběticích. Hamáček už v neděli uvedl, že tato snaha nebude úspěšná, neboť Rusko by tím přiznalo svou vinu. Škody byly vyčísleny na zhruba jednu miliardu korun. Požadavek na řádné odškodnění lidem i obcím v okolí Vrbětic na Zlínsku v pondělí představili zástupci několika obcí v okolí Vlachovic, do kterých Vrbětice spadají.

Česká vláda v sobotu oznámila, že se rozhodla vyhostit 18 pracovníků ruské ambasády v Praze, identifikovaných jako ruští zpravodajci, v souvislosti s podezřením na podíl ruských služeb na výbuchu v muničním areálu ve Vrběticích v roce 2014. Při explozi zahynuli dva zaměstnanci. Moskva v neděli v odvetném kroku vyhostila 20 pracovníků české ambasády.