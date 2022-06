Objíždíte v obytňáku města a obce, setkáváte se se stovkami lidí. Co vám říkají? Že doba je těžká a že kdybychom byli ve vládě my, uměli bychom krizi řešit lépe a pomohli jim. Podle mě by si to zasloužili, protože inflace přináší dodatečné příjmy do rozpočtu a vláda by se o to s obyvateli měla podělit, jako to dělají v jiných zemích.

Odpovídáte jim pravdivě, že současná krize je z velké části zaviněná vnějšími faktory, a ani váš kabinet by si s tím jen tak neporadil?

Paní redaktorko, my bychom si s tím poradili. Současnou vládu pan premiér Fiala neřídí, nerozdává úkoly, není to lídr.

Jak to víte?

Pokud by dával úkoly, viděli bychom to na tiskových konferencích a hlavně na konkrétních krocích. Jim všechno strašně dlouho trvá, mají v tom chaos. Není to poptávková inflace, jak se snaží vláda tvrdit a házet to na nás s tím, že jsme ji zavinili my, když jsme dali za covidu lidem peníze. To je nesmysl. Oni jim je nedávají, a přesto mají obrovskou inflaci. Tvrdíme, že je to inflace způsobená externími vlivy, jako jsou ceny ropy, plynu, situace na burze, emisní povolenky, které jsem já začal řešit, ale pan Fiala v tom dál nic ne-uděal. A taky kombinace přerušení řetězce dodavatelsko-odběratelských vztahů po covidu a Putinovy agrese.

Jinými slovy, současná vláda za to nemůže.

Může za to, že se nesnaží inflaci srazit. My jsme v listopadu a prosinci dali DPH na elektřinu a plyn z 21 procent na nulu, což se projevilo tím, že prosincovou inflaci jsme stlačili, byla jen 5,3 procenta. Nová vláda v tom nepokračovala, takže jí to hned v lednu vyskočilo nahoru. My jsme jasně řekli, co má dělat, aby to lidé viděli na fakturách, takže DPH na nulu, obnovitelné zdroje na nulu, dávat dotace, ale limitovat je spotřebou 2,5 MW ročně, aby na tom neprofitovali bohatí.

Přesně tímto směrem se ministr průmyslu Jozef Síkela rozhodl jít, když 22. června na vládu předloží sociální energetický tarif, který by měl pomoci především běžným domácnostem.

Dobře, ale pan Síkela říkal, že má údajně nějakých třináct bodů, a stále nic není vidět. Doplatek na bydlení vymysleli tak, že je tam čtrnáct příloh. Lidi ženou na úřady práce, což je pro spoustu z nich nepříjemné a raději tu žádost nepodávají. Nebo si vzpomeňte, jak dlouho řešili bonus 5000 korun na děti a dohadovali se o jeho parametrech. Vláda je neakční a měla by jít s návrhy ven, až když si to vyříká uvnitř koalice a má to promyšlené.

Vážně? Zapomněl jste na vaše šílené tiskovky za covidu, kdy jste v devět večer něco vyhlásili, abyste to o půlnoci měnili, a máloco platilo déle než týden?

To byla situace, kdy jsme bojovali s neznámým nepřítelem, který se neregistruje na cizinecké policii. Oni to mají podstatně jednodušší, ale přesto uprchlickou krizi nezvládají.

V čem?

Nevědí, kdo k nám přišel, jakou má profesi, zda tu zůstane a bude posílat děti do školy, kde bude bydlet. Primátor Hřib 15. června zavřel asistenční centra, ale s premiérem se sejde až o dva dny později. K čemu? Vláda nedala krajům ani korunu, zatímco my jsme jim covidové náklady zaplatili. Přitom tady se to dá řešit exaktně, spočítat to. U viru to nešlo. Měli jsme třeba rozepře s ČSSD a panem Středulou, kteří chtěli zavřít průmysl, ale díky masivnímu testování k tomu naštěstí nedošlo. Vždycky jsme uměli najít řešení a dohodu.

S Putinovou válkou také nikdo nepočítal a rozhodně ne s 360 tisíci uprchlíky, které bylo nutné prioritně ubytovat a nasytit. A teď vláda přijala Lex Ukrajina II, který už se na registraci vázanou na finanční pomoc soustřeďuje.

Jasně, ale jde to strašně pomalu. My jsme chytré karantény, aplikace a všechno kolem covidu dělali za pochodu. Když byla krize, zasedala vláda třikrát za 24 hodin a taky v noci. Oni pondělí a pátek moc neberouv potaz, protože bydlí na Moravě, a vládu mají ve středu, aby bylo méně sněmovny. Nemají tah na branku.

Vy ji máte, hlavně teď v opozici, kdy navrhujete dvanáct bodů pomoci v energetické krizi a v boji s drahotou. Akorát že by to vyšlo na nějakých 140 miliard. A váš nápad dát bonus 5000 korun měsíčně na každé dítě včetně vysokoškoláků by vyšel na 56 miliard. To byste republiku přivedl k bankrotu.

Není to tak. Šlo by počínaje zářím o čtyři měsíce, takže by to vyšlo na 40 miliard, které ale stát má. Německo je skoro dvakrát zadluženější a lidem i podnikům přesvědčivě pomáhá. Tato vláda ignoruje příjmy a řeší jen výdaje. Chce zrušit EET, která přinášela do rozpočtu třináct miliard ročně, mají obrovské peníze v ČEZ, jenž na krizi profituje.

Ministr financí Stanjura už uvedl, že dividendu ČEZ hodlá použít na pomoc lidem.

Kolik? Můžou si vzít 60 miliard, ale zvažují pro stát jenom patnáct. Za první kvartál byl zisk ČEZ třikrát vyšší než loni. Mohli také na pár měsíců zastropovat pohonné hmoty, protože mají Čepro, jehož privatizaci jsem zabránil. Například příspěvek na mobilitu je směšných 500 korun, takže některé samoživitelky s handicapovanými dětmi už uvažují, že nebudou děti vozit do školy denně, ale jen obden. Moje nadace jim dává příspěvek 2000 korun po dobu šesti měsíců.

Poslanci hnutí ANO chtějí tuto částku navrhnout i ve sněmovně. Podpoří to vláda?

Nevím, oni se s námi o tom vůbec nebaví. Jednou nás pan premiér pozval na jednání k Ukrajině a teď podruhé k předsednictví. O ekonomických věcech ale nediskutují, jen naše návrhy dehonestují, a priori to odmítají dělat tak, jak navrhujeme my, protože Babiš. Přitom to jsou standardní věci, které přijímá většina zemí EU.

Nemůžete se tomu divit. Pětikoalice se ujala vlády s tím, že dá do pořádku veřejné finance a zkrotí obrovský státní dluh.

Jak do pořádku? Podívejte se tady na ten titulek: Fialova vláda v tichosti plánuje sekyru přes 1200 miliard. Oni nás kritizovali, ale my jsme lidem dali v rámci covidu 700 miliard. Prezident Macron dal 15 000 miliard, čili třikrát víc na francouzského občana než my na českého. I za těchto těžkých časů byl náš schodek 813 miliard, a oni budou mít 1200, takže nemluví pravdu. Pan Fiala opakuje, že veřejné finance jsou v rozvratu. Kde to bere? Tady mám statistiku Eurostatu, podle níž má ČR šesté nejnižší zadlužení v EU. A taky jsme dali lidem víc peněz díky zrušení superhrubé mzdy a nižší dani z příjmu. To jsme prosadili s ODS. Pokud to kritizují, mluví sami proti sobě. A mohou pomáhat dál, protože za pět měsíců mají meziročně vyšší inkaso daní o 60 miliard.

Podle sdělení ministerstva financí bude celoroční zvýšení výběru daně z přidané hodnoty vyšší o 15 miliard.

Mluvil jsem o celkovém daňovém výnosu. Zkrátka peníze mají, protože všechno je dražší a daňový základ je vyšší.

A vláda to využije na sanaci dluhu, takže schodek na příští rok plánuje na 260 miliard.

Plán konsolidace podle ministra financí Stanjury je ale podstatně horší, než jsme měli my.

V předvolební premiérské debatě Deníku předseda ODS Petr Fiala loni v září řekl: „V roce 2013 každý z nás dlužil 160 tisíc korun, dnes, po osmi letech působení ANO ve vládě, to je 226 tisíc korun.“ Přece nikdo nechce, aby naše děti a vnuci byli takto zadluženi.

Jenže teď to bude podstatně horší, protože jejich sekyra bude 1200 miliard, o 50 procent víc, než jsme měli my. Dělají to ale v tichosti a bez toho, aby lidem dali peníze.

Co s těmi penězi tedy chtějí dělat? Použít je na zbrojení?

To já nevím. Na armádu půjde navíc 20 miliard. Oni ale hlavně ignorují příjmy, bilion v modernizačním fondu, 978 miliard dotací z EU, které jsem vybojoval na léta 2021 až 2027, z toho 50 miliard na zdravotnictví a 15 miliard na boj proti rakovině. V programovém prohlášení mají hned na začátku, že skoncují s covidem, ale ten skončil sám. Pak že zatočí s inflací, ale mají 16 procent, jednu z nejhorších v Evropě na úrovni Ruska. A že zvládnou energie, což evidentně neudělali. Když to sumarizuji, všechno se jim sype. Inflace rekordně roste, zemědělské suroviny jsou nejdražší v historii, ceny pohonných hmot přeskočily květnovou hladinu a snížení spotřební daně na to nemělo žádný vliv. Raketově zdražují potraviny, životní úroveň se propadla nejhůř od roku 1993, zemědělci demonstrují, odboráři dávají vládě ultimáta a experti kritizují ministra vnitra Rakušana, že mu nejde začleňování uprchlíků. A vláda nekomunikuje a schovává se.

Máte z toho sumáře radost?

Ne, jak bych mohl? Přeju si, aby se občané měli dobře. A hlavně vládnímu počínání nerozumím. To snad panu premiérovi někdo radí špatně naschvál, aby lidi ještě víc naštval.

Kdybyste stál v čele vlády, podporoval byste všechny sankce proti Rusku včetně odstřižení od jeho surovin?

My jsme součástí EU a musíme postupovat společně. Akorát mě šokuje, když třeba pan Gazdík lže, že naše vláda ohrozila energetickou soběstačnost. Za ODS a ČSSD se všechno zprivatizovalo, takže nemáme vodu, plyn, rafinerie a elektřina je problém, protože tam jsou minoritní akcionáři. Je naprostá lež, že jsme zabránili výstavbě plynovodu z Polska, Poláci to nechtěli. O plyn bojovali všichni. Merkelová chtěla, aby tekl přes Nord Stream I a II. Topolánek, který sedí v radě Eustream, což je společná firma se slovenským státem, bojuje, aby šel přes Slovensko. A South Stream si přál Orbán. Všichni chtěli poplatky za ty roury, a nikdo nepředpokládal, že Putin udělá šílenost, kterou udělal. Zásadní chyba je, že na rozdíl od Polska, Maďarska, Slovenska a Rakouska nemáme státní rafinerie a státní firmy na plyn a elektřinu. Tyto země mohou díky tomu stropovat ceny. Česko ne. Od vstupu ANO do vlády se nikdy nic nezprivatizovalo, naopak jsem zachránil ČSA, OKD, zabránil prodeji Čepra.

Nemá cenu plakat nad rozlitým mlékem. Jaké nabízíte řešení?

Pan Fiala mává ukrajinskou vlajkou a žádá nejtvrdší sankce, a teď si požádá o výjimku na dovoz ruské ropy na tři roky? To je absurdní. Skuteční odborníci sedív ČEZ a v Čepru, tak by si vláda měla nechat radit od nich, jak sem dostat co nejlevnější plyn. Je přece šílené, že politici říkají ČEZ, aby zrušil smlouvu s Gazpromem, která je platná do konce roku. Pokud by to udělal, nakoupí stejný plyn o miliardu a půl dráž. Logicky to management, který se musí řídit péčí řádného hospodáře, udělat nechce. A minoritní akcionáři by mu to ani nedovolili. Takže to jsou jen politické deklarace o ničem. Mrzí mě, že s námi se o těchto věcech vláda vůbec nebaví. Ale nejsme sami. K panu ministru Síkelovi se nedostanou ani zástupci podnikatelských svazů. Přitom já s nimi byl v kontaktu pořád, přes SMS nebo během covidu přes video.

Uvedl jste, že vás lidé při vaší pouti českými a moravskými města vidí rádi…

Tak to jsou naši fanoušci.

O to víc mě zajímá, proč byste se v případě prezidentské kandidatury neobrátil kvůli podpisům na ně, ale jen na své poslance?

Protože by s tím bylo plno práce. A vzhledem k tomu, že ještě nejsem rozhodnutý, byla by to pak snazší cesta. Ve finále je to ale jedno.

To si nemyslím. Nabízí se totiž otázka, zda se nebojíte, že byste těch padesát tisíc podpisů nesehnal?

Mám za to, že bych je sehnal. Proč bych ale neměl využít poslance ANO?

Všechny vaše aktivity, objíždění republiky, přítomnost na sociálních sítích, sdílení vlastního života on-line s občany, vedou nestranného pozorovatele k jedinému závěru, a to je prezidentská kandidatura. Nemám pravdu?

Ano, já chodím mezi lidi. Koaliční politici mi vyčítají, že nejsem ve sněmovně, ale oni svolají schůzi na úterý, když jsem od pondělí na výjezdu, což není možné jen tak zrušit. My to máme v hnutí ANO rozdělené. Paní Schillerová miluje sněmovnu, super to tam řídí, mluví, domlouvá se s předsedy ostatních klubů.

Dokonce chválí premiéra Fialu, jak mi řekla v rozhovoru, neboť podle ní si vede slušně a v zahraniční politice mu prý není co vytknout.

Nevím, to bylo asi nějaké nedorozumění, v zahraniční politice určitě nemá žádné konkrétní výsledky. Ale k předchozí otázce: na klubu mi říkají, kdy se mohu vypárovat a kdy tam musím být. Jsem přesvědčený, že jsem nejaktivnější poslanec. Začal jsem chodit do kanceláře v Roudnici nad Labem bezprostředně po volbách. Hlavně se nebojím mluvit s občany napřímo, i když tam jsou samozřejmě i ti, kteří mi nadávají.

Neutíkejte mi z otázky. Jsou to aktivity, které zvenčí jednoznačně vypadají jako příprava na prezidentskou kandidaturu?

Je to kampaň hnutí před komunálními a senátními volbami. Pokud to chcete slyšet, tak kdybych se někdy v říjnu nebo listopadu rozhodl kandidovat, tak už budu mít za sebou plno setkání s lidmi. Pro mě je zpětná vazba důležitá. Někteří moji příznivci si myslí, že bych měl být zase premiérem a neměl bych kandidovat na prezidenta, protože ten nemá tolik výkonných pravomocí. Skvělý prezident by byl pan Fiala.

Děkuji za výborný titulek. Vy v hnutí ANO máte pana Fialu prostě rádi, nejde o žádné nedorozumění.

Pan Fiala umí mluvit, ale není manažer. Do titulku dodejte, ať se rozhodne pro prezidentskou kandidaturu, a tam si to můžeme ve finále rozdat.

Byl by to určitě přitažlivý souboj nejvýraznějších tváří pravicové a levicové, vládní a opoziční politiky. A v Deníku bychom rádi místo premiérských patnáctiminutových debat vysílali debaty prezidentské.

Bylo by to spravedlivé. Pan Fiala by měl kandidovat, a pokud by to udělal, šel bych do toho.

Z jakého důvodu vlastně už nechcete být premiérem, když podle všech povolebních průzkumů hnutí ANO vede žebříčky volebních preferencí?

Většina mých fanoušků si přeje, abych kandidoval na Pražský hrad, protože bych byl dobrý prezident. Myslí si, že by se tím vyvážila nespravedlnost ze sněmovních voleb, kdy to bylo pět na jednoho.

Říkáte jim poctivě, že kromě výběru premiéra po volbách má hlava státu velmi málo kompetencí, díky nimž by mohla ovlivnit chod státu?

Prezident má velký prostor v ekonomické diplomacii. To je moje profese, to umím. Znám skoro všechny světové lídry a určitě bych českým firmám pomohl. V tom bych byl velmi aktivní, ale jinak je pravda, že prezident má podstatně menší kompetence než předseda vlády. Je to hlavně symbol.

Právě. To by vám stačilo?

Hlavně všichni kandidáti, kteří se doposud přihlásili, mají jedinou strategii – a jeden to řekl i veřejně – ucházet se o prezidentskou funkci, aby prezidentem nebyl Babiš. To je neuvěřitelné. Pokud budu kandidovat já, tak proto, abych bojoval za zájmy této země a jejích lidí.

Víte, k čemu máme hlavně prezidenta? Jak říká profesor Jan Kysela, aby byl nositelem naděje a uměl lidi spojovat, byl jim morální oporou. Máte na to?

Určitě. Přišel jsem a nestal se součástí polistopadového kartelu. Všechny vymyšlené kauzy jako StB jsou nesmysl. Byl jsem zaměstnanec podniku zahraničního obchodu a oni nás hlídali a mě i vyšetřovali. Já jsem soud třikrát vyhrál a do vítězného konce ho dovedu i nyní. Nebo konflikt zájmů. Nikdy bych si nedovolil po jakémkoli úředníkovi něco požadovat ve prospěch své bývalé firmy. A Čapí hnízdo? Snad už všichni pochopili, že si to po patnácti letech někdo vymyslel. Oni se mě potřebují zbavit, protože jsem se nestal součástí jejich systému. Morálku mám naprosto v pořádku.

Pokud ano, jistě byste neponoukal své poslance, aby blokovali návrhy zákonů o evidenci skutečných majitelů a s tím spojenou novelu zákona o střetu zájmů. Kdyby to všechno prošlo, byl byste veden jako koncový vlastník Agrofertu a jako poslanec byste se musel například vzdát mediální divize MAFRA.

Neznám to detailně. Řeší to kolegové v hnutí a právníci. Podstatou toho je, že střet zájmů je aplikován jenom na Babiše. Žádný senátor, poslanec nemá podle něj konflikt zájmů, ale mělo by se to přece vztahovat na všechny politiky včetně ministrů. Ve vládě pan Jurečka převedl majetek na manželku, pan Válek taky. Jich se to tedy netýká.

Týkalo by se, protože novela zahrnuje i osoby blízké.

Dobře, ale hlavní cíl je Babiš. Všichni přitom dobře vědí, že média, u nichž bych měl údajně mít střet zájmů, píšou naprosto nezávisle. A řekl bych, že jsou ještě nezávislejší než ta provládní, která jsou v rukou různých oligarchů.

Typově jste politik, který neumí hrát druhé housle a prosazuje svůj pohled na věc. Dokázal byste to potlačit a neházet třeba vládě klacky pod nohy, dávat národ dohromady včetně těch, kteří vás nemají rádi?

Samozřejmě. Kdybych byl prezident, odešel bych z hnutí ANO a pracoval bych pro všechny. Určitě bych byl akční prezident, který má zkušenosti z politiky i z reálného byznysu a má také nadaci, která pomáhá potřebným, takže ví, jak někteří lidé strádají. Myslím, že bych to dokázal dělat dobře. Potkal jsem řadu prezidentů a společně s mou paní jsme ostudu nikde neudělali. Ale jsem si vědom všech svých jiných negativ.

Zdroj: DeníkTřeba toho, že jste se ještě nenaučil pořádně česky?

Myslím, že se stále zlepšuji. Když se rozhodnu, budu to pilovať.

Pilovat, bez háčku na konci.

Ano té na konci. Já této výtce rozumím, to je určitě argument. Pokud by to ovšem byl zásadní problém, lidé by mě asi nevolili ani premiérem, respektive poslancem.

Co řekl Babiš Deníku

O vládě: Všechno se jim sype. Inflace rekordně roste, zemědělské suroviny jsou nejdražší v historii, ceny pohonných hmot přeskočily květnovou hladinu, raketově zdražují potraviny, životní úroveň se propadla nejhůř od roku 1993, zemědělci demonstrují, odboráři dávají vládě ultimáta a experti kritizují ministra vnitra Rakušana, že mu nejde začleňování uprchlíků.



O cenách paliv a energií: Nemáme je ve svých rukou. Nikdo nepředpokládal, že Putin udělá šílenost, kterou udělal. Zásadní chyba je, že na rozdíl od okolních zemí nemáme státní rafinerie a státní firmy na plyn a elektřinu. Tyto země mohou díky tomu stropovat ceny. Česko ne.



O své roli v parlamentu: Jsem nejaktivnější poslanec. Hlavně se nebojím mluvit s občany napřímo, i když tam jsou samozřejmě i ti, kteří mi nadávají.



O Hradu: Fiala by byl skvělý prezident. Měl by kandidovat, a pokud by to udělal, šel bych do toho taky, abychom si to rozdali ve finále proti sobě.



O své morálce: Mám ji úplně v pořádku. Oni se mě potřebují zbavit, protože jsem se nestal součástí jejich systému. Morálku mám naprosto v pořádku.



O své češtině: Stále se zlepšuji. Myslím, že se stále zlepšuji. Když se rozhodnu, budu to „pilovať“.