Ministerstvo zdravotnictví muselo reagovat na rozhodnutí soudu, který ve čtvrtek zrušil nařízení o omezení obchodu. Chyby, kterých se podle soudu vláda dopustila, se podařilo opravit. Ve chvíli, kdy rozhodnutí soudu nabyde účinnosti, proto podle Arenbergera začne platit verze nová verze a nedojde tak k žádnému uvolnění. Opatření na pátečním dopoledním jednání vláda schválila.

Na pondělním jednání bude vláda schvalovat uvolnění maloobchodního prodeje a poskytování služeb v rámci prvního z šesti balíčků rozvolňování proticovidových opatření. Podmínkou však je naplnění podmínky klouzavého týdenního průměru 100 nových případů covidu v přepočtu na sto tisíc obyvatel.

V současnosti přitom mohou fungovat zatím jen vybrané obchody, mezi nimi například potraviny, lékárny či prodejny dětského oblečení. Ze služeb pak smějí být otevřené například prádelny, opravny zařízení pro domácnost nebo zámečnictví. Zbytek obchodů a vybrané služby by se měly otevřít 3. května.

Covidová čísla v Česku

Nejlepší situace je v současné době v Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji. „V této situaci můžeme v těchto krajích od pondělí otevřít školky pro všechny děti, jak jsme avizovali na včerejší tiskové konferenci,“ uvedl ministr zdravotnictví. Ke zpomalování podle něj dochází ve všech regionech, existují však mezi nimi rozdíly. „Není to zásluha ministerstva ale toho, že většina z nás dodržuje nastavená pravidla,“ řekl.

Zlepšuje se také situace v českých nemocnicích, kde v současné době zůstává 3909 lidí s koronavirem. „Jsme výrazně pod 1000 pacientů na JIP,“ doplnil pozitivní údaje Arenberger.

Pokračovat bude podle ministra rozšiřování očkování pro mladší věkové skupiny. „Každý týden o pět let méně. Do konce června bychom měli očkovat skupinu od 40 let a přes prázdniny otevřít očkování pro všechny bez omezení věku,“ uvedl.

Všichni ti, kteří mají o očkování zájem, by podle Arenberegera mohli být naočkováni do konce prázdnin. Očkování dětí zatím plánováno není, důvodem jsou mimo jiné i věkové hranice vakcín, například vakcína společnosti Pfizer může být použita pro osoby starší 16 let.

Od 12. dubna bylo zachyceno 2236 případů nákazy covidem mezi dětmi od 5 do 11 let, záchyt ve školách podle Arenbergera tvoří zhruba jednu třetinu. „Je to velmi dobrá zpráva. Nelamentujme, že máme málo nemocných dětí ve školách. Odběry ve školách mají i sekundární výhodu, protože rodiče přemýšlejí, jestli dítě s příznaky virózy posílat do školy, což se dříve běžně dělo,“ uvedl. Testování podle něj také výrazně přispívá k trasování.

Kontroly hygienických stanic

Do plného provozu bylo spuštěno takzvané sebetrasování. „Každý, kdo byl označen, že byl v kontaktu s nemocnou osobou, dostane SMS informace, že je možné se sebetrasovat cestou formuláře. Dostává odkaz, dostává PIN kód. Formulář je propojen se systémem infekčních nemocí,“ vysvětlila hlavní hygienička Pavla Svrčinová. „Jde opět o usnadnění práce kolegům v call centrech a hygienických stanicích.“

Současně také probíhají kontroly, které provádějí jednotlivé krajské hygienické stanice. „Pokračujeme v kontrolách s PČR, zda občané dodržují izolační a karanténní pravidla. Za minulý týden jich bylo asi 1600 a došlo ke 20 porušením izolačních pravidel,“ uvedla hlavní hygienička.