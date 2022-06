Klienti s bankovní identitou si na mobilu mohou spustit aplikaci, která jim mimo otvírací dobu otevře dveře do této první prodejny svého druhu. Provoz zahájila v březnu. „Koupí si, co potřebují, u pokladny zaplatí a díky aplikaci také můžou z prodejny odejít,“ řekl výkonný ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička. Právě ta digitální ověření totožnosti klientů pro banky a další firmy zajišťuje.

A jaký je o noční nákupy mezi Jihočechy zájem? „Jen za první tři týdny používání prodejny si nákup mimo běžnou otvírací dobu, tedy s použitím bankovní identity, vyzkoušelo zhruba tisíc zákazníků,“ řekl Lukáš Němčík ze sítě COOP, která automatickou prodejnu provozuje.

Bankovní identita umí i další kouzla. Třeba se jejím prostřednictvím při nočních nákupech snadno ověří, zda zákazník již oslavil 18. narozeniny, a může si tedy koupit alkohol či cigarety. „Je to velmi jednoduché,“ potvrdil Růžička. Podobnou službu chce jeho firma nabídnout i restauracím.

Také tam by mladí lidé měli před objednáním piva či vína prokázat, že již dosáhli plnoletosti. „Číšník nemá právo po vás chtít občanku. Když mu ji ale neukážete, nemusí vás obsloužit,“ vysvětlil Růžička. Proto vznikla speciální aplikace, která bude volně ke stažení. Po přihlášení do bankovní identity by měla ukázat, zda má zákazník na alkohol nárok.

Konec trapných momentů

Hostinští tuto nabídku vítají. „Cokoli, co nám ulehčí práci a co zbaví hosty trapných momentů, je dobré,“ řekl Luboš Kastner, který restauratéry zastupuje v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků. „Podporujeme všechno, co je jednoduché, logické a smysluplné. A využití bankovní identity takové je,“ prohlásil.

Zdroj: DeníkVzhledem k počtu bankovních účtů v Česku je nyní registrováno téměř devět milionů bankovních identit. Právo využít tuto identitu má asi 5,5 milionu lidí. Alespoň jednou ji použilo v portálech veřejné správy 1,1 milionu z nich. Portály soukromých firem navštívilo 220 tisíc klientů.

„Dobrá zpráva je, že ti, co ji už jednou použili, se znovu vracejí,“ pokračoval Růžička. V průměru na takové zákazníky připadá osm transakcí.

Firmy se k bankovní identitě mohly připojit před rokem, jejich zájem o její využití roste. Zatím se jich připojilo přes sto. Přibývá i zákazníků, kteří ji využijí, ale zatím pomalu. Tak tomu ale podle Růžičky bylo i ve Skandinávii, kde s podobnými projekty začali dříve. „Trvá pět až sedm let, než se stanou běžnou službou,“ uvedl Růžička. Poté by podle jeho odhadu mohlo bankovní identitu využívat až 80 procent populace.

Kde funguje bankovní identita

Nyní bankovní identitu v plném rozsahu na základě akreditace u ministerstva vnitra umožňují svým klientům AirBank, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a Moneta, v testovacím provozu (pro využití kontaktu se státem) je u Raiffeisen banka FIO Banky. K projektu se připojila i Equa bank, připravuje se i mBank, UniCredit Bank a Creditas.