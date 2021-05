Volby v červenci v důsledku rozpuštění sněmovny 120 hlasy. Chce-li trojkoalice Spolu hlasovat o nedůvěře, má se obrátit na SPD. To je stanovisko Pirátů, které jejich předseda Ivana Bartoš dnes předestřel prezidentu Miloši Zemanovi na Pražském hradě.

Hovořil s ním nejen o aktuální politické a epidemiologické situaci, ale také o kauze Vrbětice. K Zemanovu proslovu měl Bartoš výhrady, ale ani včera se nedověděl, kde prezident čerpal podklady k teorii o dvou vyšetřovacích verzích.

Česko má přednost

„Klíčová je důvěryhodnost České republiky na mezinárodní scéně. To je daleko důležitější než to, zda by vláda, která naši důvěru nikdy neměla, teď o ni měla přijít,“ uvedl Bartoš. Dodal, že diplomatická roztržka České republiky a Ruské federace není u konce a na naše spojence by nepůsobilo dobře, kdyby padl kabinet, který učinil razantní kroky vůči agresorovi a vyhostil 18 ruských špionů.

Bartoš si vyžádal schůzku s hlavou státu, ale nic nového se během ní nedověděl. „Pan prezident nekomentoval otázku povinnosti vyhlásit předčasné volby v případě, že se sněmovna sama rozpustí. Předpokládám ale, že by postupoval podobně jako v roce 2013, kdy k tomu přistoupil do týdne,“ řekl. Šlo tedy spíš o vzájemné oťukávání, neboť Bartoš potřebuje, aby ho Zeman po případném vítězství bloku Pirátů a STAN jmenoval premiérem i za situace, že by hnutí ANO získalo víc procent než samostatná Pirátská strana.

Volební zákon

Pro předsedu Pirátů je zásadní schválení volebního zákona, jež by otevřelo cestu k červencovým volbám. Senátoři o něm budou hlasovat ve čtvrtek a podle vyjádření jednotlivých klubů je pravděpodobné, že se přikloní ke sněmovní verzi, byť k ní mají připomínky.

„Bohužel ve sněmovně neprošel ani jeden z návrhů na korespondenční volbu pro občany ČR, kteří se v době voleb nachází mimo naše území. Na druhou stranu vnímáme velmi vážnou aktuální politickou situaci. Proto náš klub podpoří volební zákon v poslanecké verzi,“ sdělil Zdeněk Nytra, předseda senátorského klubu ODS a TOP 09.

Poslanci ponechali čtrnáct volebních krajů, nepřipustili bonus pro vítěze a zvýšili kvóty pro koalice. Senátor Marek Hilšer je přesto připraven předložit pozměňovací návrh, který by korespondenční hlasování umožnil.

„Vzhledem k tomu, že účinnost novely volebního zákona je stanovena až na 1. červenec 2021, měla by sněmovna dostatek času zákon opětovně projednat,“ zdůvodňuje svůj postoj Hilšer.

Divadlo pro voliče

I kdyby norma prošla hladce, Piráti a STAN by pro svůj záměr rozpustit sněmovnu neměli potřebnou třípětinovou většinu. A jestli koalice ODS, lidovců a TOP 09 nesežene 50 podpisů pro svolání mimořádné schůze, celé opoziční úsilí bylo jen divadlem pro veřejnost.

Přesto by šlo o lepší kus, než kdyby se hlasování o nedůvěře uskutečnilo. Opozice totiž nemá žádný plán B a jen by přihlížela tomu, jak Miloš Zeman opětovně jmenuje Andreje Babiše premiérem, což nejednou zopakoval. „Nechápu, proč pravicové strany už nyní nejednají a neshánějí 101 podpisů pro případnou vládu odborníků, která by měla většinovou podporu sněmovny,“ podivil se šéf KSČM Vojtěch Filip.