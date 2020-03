Data zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví dnes k 7:00 na speciální stránce ke koronaviru. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na noční tiskové konferenci po jednání vlády zmínil, že se hygienici stále snaží vyhledávat kontakty nakažených.

Jeho náměstek Roman Prymula dnes v Radiožurnálu uvedl, že takzvané trasování nepřestalo, ale při aktuálních počtech nakažených už není možné dělat detailní trasování. "Důležité je odhalit pouze rizikové profese, aby to neroznášeli třeba lidé v potravinářství. Už není možné do detailu získávat informace, jestli jedinec cestoval vozem metra a bylo tam asi sto kontaktů," řekl Prymula.

Hygienici také v pondělí ráno rozhodli o uzavření měst Litovel a Uničov na Olomoucku, aby se zabránilo dalšímu šíření koronavirové infekce.

Lidé nemohou do měst a obyvatelé je nesmějí opustit. Informaci v pondělí ráno potvrdil Deníku hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Policisté uzavřeli vjezdy a vstupy do měst, zavřeny jsou rovnež sjezdy z dálnice D35 u Litovle. Uzavřeno je rovnež 19 obcí v okolí Litovle a Uničova.

Na Litovelsku bylo do nedělního večera 13 potvrzených případů a na Uničovsku 12.

Testováno bylo zatím přes 5000 lidí. Podle údajů na webu počet testovaných za jeden den už v neděli překročil tisícovku. Z krajů má nejvíce nakažených Praha se 109 případy, následuje Olomoucký kraj s 33 nakaženými. V Olomouckém kraji dnes ráno hygienici uzavřeli kvůli nákaze Uničov, Červenku, Litovel a dalších 18 okolních obcí.

Stav dvou pacientů je vážný

Nejvíce nakažených je ve věku od 25 do 34 let a od 45 do 54 let, v obou kategoriích počet překračuje 50. Seniorů nad 65 let je nakaženo 49, dětí do 14 let 23.

Podle informací z nedělního dopoledne je stav dvou pacientů vážný. Jde o dva taxikáře, jeden leží ve Všeobecné fakultní nemocnici a je připojen na mimotělní oběh, druhý je hospitalizovaný na Bulovce, má zavedenou plicní ventilaci.

Mezi zeměmi, ve kterých se Češi nakazili, nadále podle dat ministerstva převažuje Itálie se 76 případy, následuje Rakousko s 13 případy. Testováno bylo zatím přes 5000 lidí.