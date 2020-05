Silný vítr provázený deštěm večer lámal stromy a poškodil střechy domů v Královéhradeckém kraji. Většina nahlášených případů byla z Trutnovska a Náchodska, řekla dnes po 20:00 mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

"Výstraha meteorologů se potvrdila. Od 18:00 do 20:00 máme hlášeno v kraji kolem 70 událostí, které souvisí se silným větrem. Více než půlka z nich zaměstnává hasiče na Trutnovsku, další události jsou na Náchodsku. Nemáme hlášeno žádné zranění," řekla ČTK Götzová. Podle ní jde většinou o spadlé stromy na silnice nebo uvolněné části střech.

Večer na hřebenech Krkonoš sněžilo a teploty klesly pod nulu, vyplynulo ze záznamů webových kamer horských bud. Podle meteorologů by v Královéhradeckém kraji přes noc mělo v polohách nad 600 metrů napadnout až pět centimetrů, na horách až 15 centimetrů nového sněhu. V noci by měly od severozápadu srážky ustávat a ubývat oblačnosti. Také vítr by měl postupně slábnout.

Hasičské jednotky v Ústeckém kraji dnes od 15:00 do 20:00 vyjely k 42 událostem, které způsobil silný vítr. V Ústeckém kraji většinou polámal stromy nebo větve. Nejvíce práce měli zatím hasiči na Teplicku. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan.

"V okresu Teplice odstraňovali hasiči spadlé stromy na 18 místech. V okolí Krupky, Oseka, Novosedlic, Proboštova, Modlan a Sobědruh," uvedl Marvan. V Sobědruhách shrnul vítr část plechové střechy na rodinném domu. Ve Vrchoslavi v Krupce utrhl vítr plechy na střeše.

Popadané stromy

V okrese Ústí nad Labem odstraňovali hasiči stromy na sedmi místech, a to ze silnic u Chlumce, Telnice, Homole u Panny, Božtěšic a v Čajkovského ulici v Ústí nad Labem. V Telnici odstranili strom z telefonního vedení. Část stromu spadla také na auto v ústecké městské části Všebořice.

K šesti událostem vyjeli hasiči v okresu Litoměřice. Stromy a větve spadly na vozovku u obcí Těchobuzice, Velemín, Řepčice, Litoměřice - Předměstí a Mšené Lázně.

Na Chomutovsku vyjeli hasiči kvůli počasí pětkrát. Zasahovali u obcí Jirkov, Vysoká Pec a v Chomutově. Na Lounsku odstranili hasiči strom z vozovky u Solopysk. V okresu Most odklízeli hasiči spadlé stromy na čtyřech místech u Litvínova. Na Děčínsku zasahovaly jednotky na dvou místech, a to u Modré a u Kerhartic.

Silný vítr láme stromy i v Libereckém kraji, kvůli vydatnému dešti voda zatopila několik sklepů. Poškozeno je také několik střech, nápor větru nevydržel odběrný stan u nemocnice v České Lípě a na jednu silnici popadaly kameny.

Do 20:00 měli hasiči už 80 výjezdů. Zatím je to hlášeno bez zranění, řekla dnes večer ČTK krajská mluvčí hasičů Lucie Hložková. Řada silnic je částečně nebo úplně neprůjezdná kvůli popadaným stromům, odpoledne zastavil silný vítr i provoz kabinové lanovky na Ještěd v Liberci.

Výstraha meteorologů

Už v neděli meteorologové varovali, že většinu Česka zasáhne silný vítr o rychlosti v nárazech až přes 70 kilometrů za hodinu. Dnes rozšířili výstrahu i na Prahu a Středočeský kraj, takže nyní zahrnuje téměř všechny regiony kromě Karlovarského a Plzeňského kraje a malé části severních Čech. Ve vyšších polohách, zejména na horách v severní polovině republiky, také napadne do úterního rána až 15 centimetrů nového sněhu.

ČHMÚ dnes také varoval před silnými bouřkami. Nejprve zasáhly odpoledne Jihočeský kraj a Vysočinu, a následně postupovaly dál na severovýchod. "Při postupu přes Pardubický kraj dále k severovýchodu budou bouřky slábnout," oznámili pracovníci ústavu. Bouřky mohou rozvodnit hlavně menší toky, zaplavit sklepy či vyvracet stromy. Hrozí také škody kvůli bleskům a krupobití.