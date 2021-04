Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zakharova dnes pouze uvedla, že budou pokračovat jednání s českým velvyslancem Vítězslavem Pivoňkou. „Pokud stojí o vyřešení problému, tak může a musí být vyřešen. Pokud ale bude Praha pokračovat v konfrontačním tónu, bude následovat adekvátní reakce. Praha to velice dobře ví,“ řekla podle ruské státní agentury TASS.

„Naši diplomaté nadále pracují. Samozřejmě se na všekerou současnou hysterii díváme negativně. To je jediné, co mohu říci. Dejme diplomatům čas,“ komentoval podle TASS mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Na výbuchu skladu ve Vrběticích se podíleli Rusové. Vše o tématu čtěte ZDE

„Ruská federace má čas do zítra do 12:00, aby umožnila návrat všech všech vyhoštěných diplomatů zpět na velvyslanectví České republiky v Moskvě. Pokud se nebudou moci vrátit, rozhodnu hned zítra odpoledne o snížení počtu pracovníků na ruské ambasádě v Praze tak, aby odpovídal stavu na české ambasádě v Moskvě,“ uvedl ve středu po svém uvedení do úřadu nový ministr zahraničí Jakub Kulhánek.

Česká republika vyhostila 18 pracovníků ruské ambasády v Praze poté, co výsledky vyšetřování výbuchů muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku prokázaly podíl agentrů ruské tajné služby GRU. Všech 18 vyhoštěných osob patřilo podle ministra vnitra Jana Hamáčka k agentům operujícím pod diplomatickým krytím.

Rusko v reakci na kroky české vlády vyhostilo z českého velvyslanectví v Moskvě 20 zaměstnanců, z toho 16 diplomatů. V ruské metropoli tak zůstalo pět českých diplomatů a 19 administrativních pracovníků. Oproti tomu na ruské ambasádě v Praze působí v současné době 27 diplomatů a 67 dalších pracovníků.