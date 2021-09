„Vnímám to jako neformální slang mezi dětmi, jakousi kódovanou řeč. Užívají si, když jim učitel nebo dospělý nerozumí,“ říká s úsměvem například Petr Vlasák, osmatřicetiletý učitel češtiny na víceletém Gymnáziu Břeclav. Lingvisté obecně s anglicismy problém nemají. Zvlášť se slovy, k nimž není v češtině ekvivalent.

„Podstatné je, co pronikne do prestižních komunikačních situací ztvárňovaných neutrální rovinou spisovné češtiny, a tam myslím situace opravdu není alarmující, pokud jde o pronikání anglicismů,“ uvedl ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR Martin Prošek.

Běžnou mluvou jazykovědci rozumí neformální, uvolněnou soukromou mluvu, tedy neprestižní komunikační sféru bez vyšších kulturních ambicí. Prošek vysvětlil, že tato sféra se vyvíjí spontánně, živelně a proniká do ní řada módních výrazů. Zmiňme jen slova jako super, cool nebo sorry.

„Podléhá momentálním trendům, dobře absorbuje jazykový humor, nadsázku, ale i jistý exhibicionismus,“ doplnil. Totéž podle něj platí pro sice psanou, ale svým charakterem spíše mluvenou komunikaci, jakousi "zapisovanou mluvenost" v soukromých chatech, messengerech či na sociálních sítích.

Dva druhy češtiny

Školáci se samozřejmě jinak vyjadřují mezi sebou o přestávce na chodbě či na internetu, a jinak třeba při slohové práci, kde je kladen důraz na spisovnou češtinu. „Ale i tam občas některé populární anglické výrazy prosáknou. Smajlíky také. Upozorňujeme školáky, že to je mimo spisovnou normu,“ řekl učitel Vlasák.

Výborné, parádní, skvělé, vynikající? Na to zapomeňte. Pro dnešní děti je v současnosti všechno prostě „super“. „Pro český jazyk je škoda, že se takto smrskává,“ poznamenal Vlasák. Další kapitolou jsou anglické zkratky využívané v komunikaci přes mobil. Na obranu dětí, i současní třicátníci a čtyřicátníci používají LOL (hodně smíchu), OMG (oh můj bože) či BTW (mimochodem).

Obavy u tradicionalistů panují spíše z toho, že v neformální češtině anglické výrazy přibývají až raketovou rychlostí. Jak zmiňují učitelé, kvalitě komunikace u dětí nepomohla ani distanční výuka za pandemie. Dorozumívaly se zkratkovitě přes internet, tedy způsobem již dřív kritizovaným obránci mateřštiny.

Lze se ale mladým divit? Anglicky se již někteří začínají učit nedlouho poté, co se naučí chodit. Vyrůstají ve světě videoher, kde doba českých dabingů je dávno pryč. Poslouchají influencery na sociálních sítích, kteří češtinu také prokládají anglicismy.

Spisovná čeština bude bez problému, pokud i nová generace bude schopná přepínat z jejich „kódované řeči“ plné anglicismů zpět do spisovného jazyka. „Vysokoškolák z jihomoravského Lanžhota hovoří také doma nářečím, ale u zkoušky přepne do spisovné češtiny,“ přirovnal Vlasák.

Slovník vybraných výrazů



boomer - starší internetový uživatel, který se podle ostatních neorientuje v nových trendech a má potřebu kritizovat mladší uživatele, původně od spojení baby boomer



zoomer - člověk patřící ke Generaci Z, skupiny lidí narozených od poloviny 90. let 20. století do roku 2012.



try hard - mít vysoké nároky



Nejpopulárnější anglicismy mládeže: super, cool, sorry, like (lajkovat)



Z nověji rozšířených:

chill (být v chillu) - být v klidu

random - nahodilý (obecně)/ zvláštní (ve slangu)

hype - vychválený, přeceňený, mediálně nafouknutý

fail - selhání

challenge - výzva

check (čekovat) - zkontrolovat, prozkoumat