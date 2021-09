Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v neděli v České televizi řekl, že zrušit nošení roušek a další opatření pro hromadné akce bude možné, až se naočkuje asi 75 procent populace. Odhaduje, že by se toho mohlo dosáhnout do konce podzimu.

Zdravotníci v neděli aplikovali 3814 dávek vakcíny proti koronaviru. Je to nejnižší počet od 1. března letošního roku. Od prosincového začátku vakcinace bylo v Česku podáno zatím více než 11,5 milionu dávek. Ukončené očkování má téměř 5,8 milionu lidí, to je přibližně 54 procent celkové populace České republiky.

V neděli přibylo v Česku 139 potvrzených případů koronaviru. Je to nejvyšší nedělní nárůst zhruba za dva měsíce. Před týdnem odhalily laboratoře o 58 nakažených méně. V mezitýdenním srovnání se nárůsty počtu nových případů zvyšují sedm dní v řadě. Reprodukční číslo nepatrně stouplo na 1,27. Nad hodnotou jedna, která je hranicí pro zrychlování epidemie, se drží 12 dní za sebou. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.