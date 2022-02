Nemáte na drahé energie? Požádejte o finanční pomoc v nouzi úřady

Bývalým klientům zkrachovalé Bohemia Energy a dalších padlých firem, kteří nyní pro dodávky elektřiny či plynu využívají služby dodavatelů poslední instance (DPI), se na sjednání smlouvy s novým stálým dodavatelem krátí čas. Ze zákona tak musí učinit do šesti měsíců od vstupu do režimu DPI. Pokud to nestihnou, reálně jim hrozí, že budou „odstřiženi“ od energií.

Plynový sporák - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock