Možná si vzpomenete na maminku, která bleskurychle vdechla nový život staré bundě nebo zalepila klubající se díru kytičkou. Stačilo nažehlit kousek látky se zajímavým motivem nebo výšivkou. Nechcete to zkusit také?

Zažehlovací nášivky a aplikace | Foto: Shutterstock

Dnes jsou obchody plné levného textilu, většinou nevalné kvality, který kopíruje módní trendy. Takže jakmile se objeví díra, oblečení letí hned do odpadků, v lepším případě do kontejnerů s obnošeným prádlem. Pokud máte smysl pro ekologii nebo se oblíbeného kousku nechcete vzdát, popusťte uzdu fantazii a zkuste to, co dříve bylo běžné. Udělejte si radost s nažehlovací aplikací nebo vytvořte svůj vlastní originální model.