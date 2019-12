Čeští rybáři se potýkají hlavně s předsudky například o tom, že ryba smrdí a je plná kostí, a také s tím, že ryby nejsou tradiční součástí českého jídelníčku. Často je jich velmi málo i v nabídce školních jídelen.

V jejich spotřebě jsme na chvostu světových žebříčků a většina české produkce se vyváží. Podle ředitele Rybářského sdružení ČR Michala Kratochvíla proto rybáři hlavně usilují o zachování současného stavu. „Upřímně budeme hlavně rádi, když na Vánoce bude spotřeba stejná nebo o malinko vyšší,“ řekl.

Spotřeba je stabilní

V Čechách se ročně vyprodukuje zhruba 20 tisíc tun sladkovodních ryb. Osm až devět tisíc tun se spotřebuje doma a zbytek jde na vývoz. Ideálem by bylo, aby zákazníci kupující rybu na Vánoce si ji dali alespoň ještě jednou v roce. Podle Michala Kratochvíla je ale doporučená spotřeba dospělého člověka dvacet kilo ryb za rok.

Že je spotřeba živých ryb stabilní, potvrdili i v podnikové prodejně Rybářství Třeboň. „Prodej živých ryb se drží na stejné úrovni, ale roste prodej výrobků. Lidé si je nechtějí zpracovávat sami. Oproti tomu, co bylo před sedmi deseti lety, se zájem zvedl na dvojnásobek,“ řekl vedoucí prodejny Josef Slivko. Jde třeba o půlky kapra nebo filety. Kromě chlazených výrobků je také zájem o uzené ryby. A třeboňská prodejna se setkává i s tím, že roste zájem o čerstvé ryby v létě na grilování.

Chybí výrobky z ryb

Ve formě výrobků se zatím prodává zhruba desetina české rybí produkce. Tady je ale velký potenciál. Potvrzují to i zkušenosti Ústavu akvakultury a ochrany vod na Jihočeské univerzitě. „Výrazně roste poptávka po finálním produktu, ať už jsou to saláty, paštiky, nebo pomazánky a zavařené polévky,“ řekl ředitel ústavu Jan Kašpar.

V ústavu vyvíjí a navrhují produkty z ryb a nabízejí je na výstavách, rautech i v prodejně a reakce veřejnosti jsou dobré. „Vychází nám, že osmdesát procent lidi by si naše výrobky koupilo, kdyby mělo kde,“ dodal Jan Kašpar, jehož ústav výrobky z ryb nabízí zpracovatelům od receptury až po výsledky testování. Navíc se podle zkušeností ústavu ukazuje, že spotřebiteli nejde až tak o dlouhodobou trvanlivost těchto výrobků, ale spíše o čerstvost a tím o méně konzervačních látek. „Veřejnost vnímá extrémně kladně, že si jde třeba pro čerstvý salát,“ řekl Jan Kašpar.

Ústav přitom není sám, kdo zkouší vyvíjet a nabízet výrobky ze sladkovodních ryb. I někteří lokální výrobci se o to pokouší a nabízejí třeba rybí hranolky nebo kapří sekanou, ale masová nabídka zatím v Čechách chybí. A když už trh něco nabízí, nejde o české ryby – většina pomazánek v obchodech je třeba z mořských ryb.

Zájem není stabilní

Zpracovatelé ryb a rybáři ale často naráží na to, že zájem veřejnosti zatím není stabilní. „Poptávka je chvíli velká, ale pak opadne,“ řekl Michal Kratochvíl s tím, že to potom ztěžuje dlouhodobé uvedení takových výrobků na trh.

Zpracovatelům by proto pomohla podpora od státu a z dotačních programů s celostátními i lokálními kampaněmi, také podpora zpracovatelů například při prezentacích na výlovech a podporu by potřebovali zpracovatelé i při distribuci finálních produktů.

Otázkou jsou pak v případě zvýšení zájmu veřejnosti o sladkovodní ryby z Čech výrobní kapacity českých rybářů. Ty jsou podle Michala Kratochvíla z Rybářského sdružení ČR na svém maximu. Posilování české spotřeby by se tak dělo na úkor vývozu nebo by bylo nakonec možné i ryby dovážet. Možností je i výstavba nových sádek nebo rybníků. Úvahy o zvyšování výrobních kapacit jsou však hodně předčasné – zatím Češi nesní ani polovinu toho, co čeští rybáři vyprodukují.

Co se přitom rybářům podařilo vylepšit, je chuť českých ryb. „Kvalita masa sladkovodních ryb v České republice je obecně na vysoké úrovni. Tím, jak se ale omezila intenzita hospodaření a našel se kompromis mezi přirozenou potravou a přikrmováním, zlepšila se chuť rybího masa,“ řekl Jan Kašpar z Jihočeské univerzity.

Rybí maso je přitom zdravé a důležité pro rozumové schopnosti, zrak i srdce. Obsahuje totiž omega tři kyseliny. „Ty jsou kromě svého vlivu na kardiovaskulární systém důležité pro stavbu nervového systému a oka. To je zvláště důležité v době těhotenství a kojení, kdy se tyto systémy vyvíjí,“ řekl Jan Kašpar z Jihočeské univerzity.

Připravte si kapra, který chrání vaše srdce



Odborníci z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, firmy Blatenská ryba a pražského IKEMu představili takzvaného omega3kapra rybu, která má zvýšený obsah prospěšných nenasycených mastných kyselin v mase. Ty například omezují vznik chorob srdce. Z kaprů se ryby s označením omega3 stávají díky speciální krmné směsi. Tyto kapry lze koupit ve fakultní prodejně ryb v Českých Budějovicích i na dalších místech v Česku. Jejich seznam je na webu s adresou omega3kapr.cz



Jak si lze zdravého kapra připravit? Třeba podle tohoto receptu:



Kapr po novohradsku

2 porce: 300 g filet kapra, 20 g oleje řepkového nebo olivového, stroužek česneku, drcený kmín, sladká mletá paprika, sůl, hladká mouka, citron



Porce kapra osolíme, potřeme prolisovaným česnekem a obalíme ve směsi drceného kmínu, papriky a mouky. Na rozpálenou pánev přidáme olej a rozehřejeme. Do rozehřátého oleje vložíme připravené porce kapra a opékáme z každé strany 3 4 minuty. Jako přílohu doporučujeme gratinované brambory.

Anketa: Jíte ryby jindy než o Vánocích?

Pavel Hrach, České Budějovice

Určitě jím kapra, jsme na jihu Čech a kapr patří ke Štědrému dni. Jím ho klasicky na řízek. Málokdy v roce si kapra dám, ale když je, tak ho jím na česneku. Jinak mi chutnají kapří hranolky. Rybářská fakulta je prodává.

Jaroslava Sýkorová, České Budějovice

Jíme kapra na Štědrý den, další dny už řízek z kapra nejíme. Kapra si dám jenom já, manžel ho moc nemusí, s ním bojuji o to, jestli si ho dá, nebo jestli si dá raději řízek. Na první svátek vánoční peču kapra na kari a cibuli staženého z kůže v remosce.

Vitali Perevalov, České Budějovice, Rusko

Jím ryby, mám je rád. Jinak kapra jíme s manželkou každé Vánoce. To, co manželka připraví na Vánoce, tak to jím. Během roku ho nejím, protože kapr je velmi tučný. Žiji tady jedenáct let s manželkou, která je také z Ruska.

Viktorie Němcová, České Budějovice

Na Štědrý den jím kapra i kuřecí řízky. Kapra si dám z povinnosti, raději mám řízky. Kapra jím obalovaného se salátem. Jednou ročně si dám třeba v restauraci kapří hranolky, ty jsou výborné. Kapří speciality ale nevyhledávám.